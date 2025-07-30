颱風竹節草傍晚上海奉賢一帶再登陸　浦東計劃轉移11萬人避險

據內地中央氣象台，颱風「竹節草」已於今日（30日）清晨4時30分前後在浙江省舟山市朱家尖島沿海登陸。

上海市氣象局消息，「竹節草」中心正逐漸向杭州灣靠近，有可能二次登陸舟山岱山島，並於今日傍晚前後在浦東南部到奉賢一帶沿海登陸。



上海市氣象局消息，今日上午8時，「竹節草」中心位於浙江舟山市境內，距離上海浦東南匯嘴約100公里。強度維持熱帶風暴級，料會二次登陸舟山岱山島，傍晚前後在浦東南部到奉賢一帶沿海登陸。

7月30日，受颱風「竹節草」影響，上海市日間風雨明顯。（微博@上海市天氣）

受颱風影響，上海今天日間風雨明顯，全市高速公路已限速60公里/小時，市內輪渡全線停航。

上海浦東新區7月29日已進入戰時狀態，全力排查風險隱患，計劃避險轉移總人數約11萬人；擬啟用集中安置點116個，計劃集中安置14982人，其餘各類自行安置點位約600餘處，94133人由工地自行組織或選擇自行安置。

颱風「竹節草」向浙江沿海靠近。7月29日，在寧波市象山縣，市民冒著風雨出行。（新華社）

浦東新區水閘中心調度沿江沿海水閘實施預降內河水位，從7月28日起，15座水閘趁潮預降內河水位，共排水21閘次、排水時間62.78小時，排水量1976.05萬方。根據降雨趨勢，市政雨水泵站將採取排水管道預抽空措施，為搶排暴雨積水騰出庫容。堤防部門加強堤防巡護檢查，提前關閉了各類防潮閘門。

受天文大潮和颱風共同作用，黃浦江濱江親水平台將遭受潮水影響，相關區域已於7月29日夜間封閉，禁止遊人進入。