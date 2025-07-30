颱風竹節草清晨登陸浙江舟山　料白天再次登陸寧波到江蘇啟東一帶

內地多個省市暴雨成災之際，熱帶風暴竹節草襲向華東沿岸一帶。中央氣象台今日（7月30日）發布消息，竹節草已於清晨4時30分在浙江舟山朱家尖島登陸，登陸時中心附近最大風力9級。中央氣象台預計，竹節草將以每小時10至15公里的速度向北偏西方向移動，強度將有所增強，將於30日白天在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海再次登陸，屆時風力仍達9至10級，登陸後強度緩慢減弱。



圖為中央氣象台對熱帶風暴竹節草的預測路徑。（中央氣象台圖片）

蘇浙滬等地料有大暴雨

於周二（29日）傍晚6時，中央氣象台繼續發布颱風藍色預警，預計從當晚8時起的24小時間，江蘇東南部、上海、浙江東北部等地有大暴雨，部份地區更有雨量達250至300毫米的特大暴雨。

隨著竹節草風雨對上海的影響逐漸加大。中共上海市委、上海市政府29日已進行防汛、防颱工作調度部署，上海市委書記陳吉寧提醒，必須嚴陣以待、毫不鬆懈，落實各項防汛、防颱措施，保障人民群眾生命財產安全。

上海市長龔正表示，密切關注颱風發展態勢，精準研判、及時預警，必要時堅決果斷採取「六停」（停課、停工、停運、停航、停園、停業）措施。

福建江西等部份鐵車停運

因預期浙江中北部、江西西部、福建西南部等地的部份地區，將有短時間強降水天氣。為確保鐵路運輸安全，中國鐵路南昌部份集團有限公司（簡稱「南鐵」）已對相關鐵路啟動強對流天氣藍色預警。7月29日、30日，廈門北、鷹潭、贛州與寧波間開行的部份旅客列車停運。