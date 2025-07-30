中國已對75國實行單方面免簽或全面互免簽　官方：護照含金量提升

國新辦周三（30日）舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，會上介紹，中國已對75個國家實行單方面免簽或全面互免簽證，同時持中國護照可免簽或落地簽前往全球90多個國家（地區），中國護照「含金量」持續提升。



公安部副部長、國家移民管理局局長王志忠介紹，「十四五」期間，各類免簽政策積極推進優化，中國對75個國家實行單方面免簽或全面互免簽證；過境免簽國家擴展到55個，入境口岸增加至60個，停留時長統一延展至240小時。

國家移民管理局公民出入境管理司司長熊樹人介紹，「十四五」期間，國家移民管理局累計為中國公民簽發各類出入境證件超3億人次，公民持有有效普通護照數量已超1.6億本。目前，持用中國護照可免簽或落地簽前往全球90多個國家（地區）。根據有關國際咨詢機構統計排名，中國護照在全球通行度排行榜中由2021年的第72位上升至第60位，「含金量」持續提升。

當局指，中國護照「含金量」持續提升。（資料圖片）

會上又提及到，「十四五」期間，移民管理工作為「幸福中國」、「和諧中國」增添新的活力。辦證更便利方面，堅持讓「數據多跑路，群眾少跑腿」，出入境證件申辦實行「只跑一次」、「全國通辦」，在20個試點城市實現換發補發「全程網辦」、「一次都不跑」；台灣居民來往大陸通行證實現「網上辦」、「口岸辦」；港澳居民來往內地通行證可在內地換發補發，長達40多年往返奔波辦證的歷史一去不復返。

通關更便捷。堅持以人為本、科技賦能，持續優化邊檢快捷通關，試點啟用「智能通關」邊檢快捷通道，實施國際貨物船舶「零等待」作業、「零延時」驗放，國際貨運航班「好來快走」，為重點物資車輛開通邊檢「綠色通道」，中外出入境人員和交通運輸工具通關時長大幅壓縮。

「十四五」期間，全國邊檢機關累計驗放出入境人員15.56億人次，交通運輸工具超9800萬架（艘/列/輛）次，中國已經成為世界上口岸通關效率最高效的國家之一。

辦事更舒心。深入推進「互聯網+政務服務」改革，建強移民管理政務服務平台、出入境身份認證平台，開通面向全球、24小時多語種服務的12367熱線平台，積極推進出入境證件在政務服務、公共服務和互聯網等方面便利化應用。目前港澳台居民、華僑憑出入境證件在交通、金融等10大領域40余類民生事項中享有和內地居民基本相同的辦事便利，在華外國人支付等工作生活堵點進一步打通。