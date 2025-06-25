內地女不能辦護照 原因為｢與另一人太似｣ 自爆驚人身世公開求助
撰文：中天新聞網
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真是太巧！陝西西安一名女子，日前申辦護照遲遲未過，才被告知原因出在「與另一個人長太像」，這才想起自己有個失散30多年的雙胞胎妹妹，由於警方礙於個人資料私隱無法透露給她，於是上媒體喊話尋親。
據《荔枝新聞》報導，家住西安的王贊近日辦理護照被阻，警員打電話告知，因王女面部資訊與他人高度相似，無法正常辦理：
說有一個女孩跟我長得一樣的，各方面資訊都一樣的，就是除了身份證號不一樣，其他都一樣的。
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這讓王贊想起了30多年前的一樁陳年往事，原來她出生時是一對雙胞胎，當時因家裡貧困，她上頭還有個姐姐，於是父親就在外婆的建議下，將剛出生不久的妹妹，放在紅旗廠的一間酒店外就轉身離開：
父親回來還挺後悔的，然後第二天去找又沒找到了。
一念之差，襁褓中的雙胞胎妹妹自此離開王家，多年來王家父母也一直活在愧疚中，王贊表示：
爸媽現在年紀大了，身體也不如從前了，現在就特別特別想跟妹妹見一下，想知道她過得怎樣。
王贊原本希望通過警方幫忙找到妹妹，但目前需要先跟對方戶籍所在地警方溝通，還要經過詳細比對來確認二人關係是否為親生姐妹。
王贊於是想藉媒體尋親：
我是1991年出生，陰曆7月19號，我爸那天送人是陰曆的8月2號，我身高是1米58，現在胖了，體重55公斤，頭髮一點點自來捲。
她希望能盡快找到雙胞胎妹妹，並期待著重逢的那一天，好彌補這30多年來的虧欠。
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