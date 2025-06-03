蔣雨融遭質疑擁美國綠卡　回應：我是中國護照沒海外任何國家身份

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融陷入「走後門」風波，蔣雨融發長文否認靠走後門進哈佛。其後有網民懷疑其擁有美國綠卡，蔣雨融發文再回應稱，「我是中國護照，沒有海外任何國家的綠卡或身份」。



近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

蔣雨融2日發文稱，無論去爭取做哈佛畢業致辭代表，還是現在在各個平台開帳號，都是為了爭奪一點點公共話語的空間。這樣的話語空間，咱們中國學生不去爭取，就會是別的學生去發言。

蔣雨融稱，網絡上的話語空間也是，劣質流量很多，如果你相信你是在發該發的聲音，做正確的事情，那麼就去堂堂正正、大大方方地爭取，去為更多沒有辦法為自己發聲的人們發聲，去照亮更多的角落。

至於其持有美國綠卡的傳言，蔣雨融3日凌晨發文回應：「我早就明明白白說清楚了，我是中國護照，沒有海外任何國家的綠卡或身份。」

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

蔣雨融近日陷入「走後門」風波，不少網友質疑其父為內地慈善組織「中國綠發會」（中國生物多樣性保護與綠色發展基金會）專項基金執行主任蔣志明，蔣雨融獲綠發會秘書長周晉峰推薦入讀哈佛。蔣雨融2日發長文回應事件，否認靠走後門進哈佛。

蔣雨融發長文回應「走後門」爭議（點圖放大）：

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在該長文中，蔣雨融稱申請哈佛大學甘迺迪學院研究生時，提交的三封推薦信分別來自美國杜克大學經濟學專業畢業論文指導老師、政治學專業畢業論文指導老師，以及在瑞士信貸工作時的小組長。

蔣雨融稱，她的確曾在中國綠發會做無薪實習生，負責一些文件翻譯和會議輔助，該基金會當時也確實開具了一份實習生推薦信。但是由於哈佛申請推薦信份數限制，最後該推薦信沒有提交。

蔣雨融稱，其所述均可隨意查證，否認靠走後門進哈佛。

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

稱曾遭受嚴重校園霸凌

蔣雨融在長文中又講述自己的成長經歷，表示從小父母離婚分居，她跟著媽媽到處搬家轉學，自己的原生家庭支離破碎，父母常年缺位。

她自述曾在初中遭受嚴重校園霸凌，曾經很多次被一群女生摁在野外，扒光衣服羞辱；也曾經很多次放學後縮在教學樓廁所的小隔間裡，等一兩個小時到天黑才敢回家——因為怕被人堵住。

蔣雨融稱，在高中第二年她考取了英國學術最嚴格的高中，沒有走後門。之後她進入英國華威大學攻讀政治經濟哲學，後以優異的成績在轉學美國杜克大學。

蔣雨融又稱，自己非常清楚自己比其他人幸運，家裏可以負擔海外本科四年學費，但是就讀哈佛的研究生學費是自己畢業後存下來的所有積蓄。

此前，蔣雨融的社交帳號以《哈佛校史第一位中國女畢業生代表致辭，全場淚崩》為題分享影片介紹自己，並稱「本不是想在公共平台抛頭露面的人」「總還是有人得站出來去爭取發聲」。