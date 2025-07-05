末日預言｜命理師談下半年運勢　示警4災難：「這月份」更可怕

日本漫畫家龍樹諒《我所看見的未來》書中暗示7月5日有大災難，地震預言瘋傳，讓民眾相當恐慌，「世界末日預言」也登上熱搜。



對此，台灣命理師詹惟中昨（4）日分析，7月5日會平安，曝光最可怕的時間點。

台灣命理師詹惟中4日分析，7月5日會平安，曝光最可怕的時間點（Facebook@詹惟中 就是愛算命）

台灣命理師詹惟中4日分析，7月5日會平安，曝光最可怕的時間點（Facebook@詹惟中 就是愛算命）

+ 45

7/5世界末日預言瘋傳！命理師：當天沒事！農曆7月更可怕

民眾擔憂預言所指的7月5日4時18分世界末日恐到來，對此，詹惟中今日臉書發布影片直言，「7月5號沒有事」，認為這天是平安的，要大家別多慮，但是他說，今年屬於乙年，可能出現與河湖、海川相關的災難，也可能發生房地產、房屋倒塌、許多人無家可歸的危機。

談及下半年運勢，詹惟中認為，「農曆7月才是最可怕的」，主要與遠行外地、颱風、水災、地震有關，尤其農曆7月，孩子們要聽爸媽的話，千萬別去河湖海川，「涉入太深」以免會有危機。他同時提醒9月也有危機，「不宜遠行」，應當留意防颱、防洪措施，尤其居家安全設施要做全方位的預防，才能避免不必要的水厄，最後他盼大家平安喜樂，「孝順父母，才是遠離危機最好的選擇」。

南海海槽地震對台灣造成影響？台灣氣象署給答案

針對日本南海海槽大地震發生機率，氣象署曾發文解釋，由於南海海槽位於日本南部、九州東側的海中，是菲律賓海板塊往歐亞板塊隱沒的地方，屬於聚合型板塊邊界。兩個板塊之間會不斷累積應力，超過岩石強度時就會釋放，因此被認為「有較高的地震風險」，而日本地震研究推進本部預估，未來30年內，約有80%機率會發生規模8~9的大地震。

【相關圖輯】7月5日預言｜盲眼龍婆也預測2025大地震 「4大災難」已說中這些（點圖放大閱讀）：

+ 15

南海海槽大地震是否影響台灣？台灣氣象署則認為台灣距離震央有一段距離，「不太會受到直接影響」。但如果引發海嘯的話，台灣的沿海地區確實需要防範海嘯的影響，若收到太平洋海嘯警報中心（PTWC）發送海嘯報文，將依據海嘯嚴重、緊急的程度，發布不同程度的海嘯預警。台灣氣象署呼籲台灣民眾，對災害不需要太擔心，不過平常還是要做好防災準備！像是確認住家附近的避難地點、規劃避難路線，備好防災包，還要定期檢查裡面的物品有沒有過期，「與其擔心預言會不會發生，防災行動更重要！」

【相關圖輯】竜樹諒地震預言如何衝擊日本旅遊「價格創20年新低」香港遊客銳減（點圖放大閱讀）：

+ 14

延伸閱讀：

7/5末日預言瘋傳！白沙屯媽祖籤詩曝光 4句示警台灣

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】