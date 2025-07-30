特朗普將出席九三閱兵並與普京會晤？　外交部：樂見俄美改善關係

美國總統特朗普是否出席於9月3日舉行的反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，備受全球關注。7月29日，外交部例行記者會上，有媒體就相關問題提問。



有記者提問稱，有一些消息人士稱，克里姆林宮表示，特朗普總統有可能在二戰勝利紀念日當天與普京總統會面，當天有閱兵儀式，這有可能成為兩人之間的會晤場合。中方有何評論？

對此，發言人郭嘉昆表示，俄羅斯和美國都是聯合國安理會常任理事國和有影響力的大國，中方樂見俄美改善關系，為世界和平穩定作出貢獻。不過，關於上述問題，並不了解有關情況。

2025年7月28日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部官網）

據此前報道，普京預定9月初訪華，出席中華人民共和國在9月3日舉行的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的閱兵儀式。克里姆林宮發言人佩斯科夫曾回應記者，「如果美國總統決定在這段時間訪問中國，那麼理論上當然不能排除這樣的會面。」

此前，亦有媒體就中方計劃邀請特朗普出席九三閱兵求證外交部，但並未獲得確認。