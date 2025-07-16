保障抗戰勝利閱兵 北京9區今起設淨空限制區禁飛無人機
撰文：林芷瑩
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9月3日上午，天安門將舉行紀念抗戰勝利80周年閱兵。北京市政府宣佈，今日（16日）零時起至9月3日午夜12時，將東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、通州、昌平、門頭溝等9個區的行政區域設為淨空限制區。
北京市政府指，除為紀念活動籌辦組織的相關飛行活動以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，禁止在上述9個區升放任何影響飛行安全的物體，包括無人機、穿越機以及風箏、氣球、孔明燈。
同時，在通州區養殖鴿子等鳥類動物，即日起至9月3日午夜12時，每日上午6時至下午5時禁止放飛；在其他8個區養殖鴿子等鳥類動物，自8月15日零時起至9月3日午夜12時，每日上午6時至下午4時必須圈養，禁止放飛。
北京市政府指，淨空限制區所在的區政府要組織公安、城管執法、市場監管等有關部門和街道辦事處、鄉鎮政府，對影響飛行安全的隱患認真排查。各級軍事設施保護委員會和公安、城管執法、市場監管等有關部門要對違法違規行為依法予以處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
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