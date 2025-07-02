時隔十年韓國元首會否再出席中國閱兵式？　外交部：正保持溝通

9月3日，中國將就抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年舉行閱兵式紀念活動，外界亦十分關注各國領導人出席情況。7月2日，外交部發言人毛寧主持例行記者會時，針對韓國總統李在明是否出席回答記者提問。



韓聯社記者提問稱，據報道，中國政府近期通過外交渠道向韓國政府詢問李在明總統能否出席抗日戰爭勝利80周年活動，對此中方是否能夠確認相關信息？

毛寧表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中方將隆重舉行紀念活動。上周國新辦也舉行了記者會，介紹了紀念活動邀請外國領導人的情況安排，中方也就此同各方保持著溝通。

2025年6月26日，韓國首爾，韓國總統李在明在國會就2025年第二次補充預算案發表演說。（Reuters）

值得注意的是，十年前，2015年的中國紀念抗戰暨世界反法西斯勝利70周年閱兵式上，時任韓國總統朴槿惠曾出席儀式，在天安門城樓與俄羅斯總統普京一同觀禮。當時有輿論認為，中國成功邀請美國盟友韓國的國家元首出席抗戰勝利閱兵，是一次外交勝利。

韓國外交部發言人當時回應表示，朴槿惠決定參加閱兵是考慮到與中國的友好合作關係、中國在朝鮮統一與和平方面發揮的積極作用、以及紀念南韓愛國志士曾在中國開展抗日獨立活動。