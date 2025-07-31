羅湖口岸離境退稅辦理點正式啟用　一文睇清如何申請退稅

7月31日，深圳羅湖口岸開通離境退稅點，成為離境退稅業務辦理窗口最多的口岸。目前，深圳有6個離境退稅口岸，成為全國離境退稅口岸數量最多、類型最全的城市。港澳台居民只要符合未在境內連續居住超過183天等要求，同樣可申請退稅，一文睇清如何申請。



據介紹，羅湖口岸離境退稅點有10個海關櫃位，8個稅務櫃位，是全國離境退稅業務辦理窗口最多的口岸。

7月31日，深圳羅湖口岸開通離境退稅點。（讀特）

《深視新聞》《讀特》報道，來自香港的羅女士稱，她第一次在國內退稅，只要手持單據就能直接辦理退稅手續，大約3分鐘就能辦妥，原本200多元的行動電源（尿袋），退稅後可退還19元。

深圳市稅務局第二稅務分局副科長梁逸彥介紹，為了提過境外旅客退稅的效率，深圳市稅務局於6月27日起，推出線上的「自助退稅小程序」，消費者抵達退稅點並出示預約退稅碼之後，即可快速辦理退稅，平均節約旅客等待時長超過30%。

羅女士第一次在內地辦理退稅。（讀特）

據介紹，深圳在全國首推的「一單一包」便利化模式，也在羅湖口岸同步應用。今年上半年，深圳離境退稅規模迅速增長，退稅商品銷售額同比增長1.6倍，辦理業務量同比增長3.9倍。

深圳市稅務局推出線上「自助退稅小程序」，消費者可提前預約在指定口岸辦理退稅。

據深圳市口岸辦公室，在境內連續居住不超過183天的外國人及港澳台同胞，在離境口岸離境時，只要持有效證件，即可對其在退稅商店購物的退稅物品退還增值稅。退稅物品是指由境外旅客本人在退稅商店購買且符合退稅條件的個人物品。同一旅客同一日在同一商店購買退稅物品金額達200元以上；商品尚未啟用或消費；離境日距商品購買日不超過90天；所購商品由本人隨身攜帶或隨行托運出境。