中國國家稅務總局：離境退稅「即買即退」服務推廣全國

《新華社》報道，國家稅務總局4月8日發佈公告，對離境退稅「即買即退」的主要內容、辦理流程和施行時間作出明確規定，並將該項服務措施從多地試點推廣至全國。



李女士是首位體驗離境退稅服務的出境旅客。（深圳市政府口岸辦公室微信公眾號）

據介紹，離境退稅「即買即退」，是指在已實施離境退稅政策的地區，境外旅客在「即買即退」商店購買退稅物品時，簽訂協議書並辦理信用卡預授權後，即可在該商店現場申領與退稅款等額的人民幣款項。該舉措前期先後在上海、北京、廣東、四川、浙江、深圳等地開展試點。

李女士購買了一瓶價值1360元的愛馬仕香水，採用9%的退稅率，成功獲得了122.4元的退稅款項。（深圳市政府口岸辦公室微信公眾號）

國家稅務總局貨物和勞務稅司有關負責人介紹，「與傳統離境退稅的辦理流程相比，『即買即退』最大的特色和亮點在於，將退稅環節提前，境外旅客在購物環節就能拿到退稅款，更加直觀地感受到退稅帶來的實惠，有利於旅客在購物現場領取退稅款用於再消費。」

深圳首個離境退稅陸路口岸試點在文錦渡口岸啟用。（深圳市政府口岸辦公室微信公眾號）

根據公告內容，境外旅客在「即買即退」商店購買退稅物品，辦理信用卡預授權後，即可在現場領取等額退稅款。當旅客離境時，海關核驗旅客身份和退稅物品，退稅代理機構審核購物退稅信息無誤後，當即解除信用卡預授權擔保，並辦結離境退稅事項。

公告明確，有意願提供「即買即退」服務的退稅商店，在與本地退稅代理機構商談一致後，即可成為「即買即退」商店。