海軍「湖北艦」官宣命名　075四號艦正式亮相建軍節宣傳

解放軍南部戰區海軍官方微信公眾號「南海艦隊」8月1日建軍節當天發布主題文章，其中提及「海軍湖北艦官兵面向軍旗莊嚴宣誓」，顯示「湖北艦」正式官宣命名。



內媒《觀察者網》報道，從軍方提供的艦島圖片判斷，湖北艦即為解放軍第四艘075型兩棲攻擊艦。根據公開資訊，075型兩棲攻擊艦為中國首款大型兩棲作戰艦船，具備搭載直升機、登陸艦艇及執行對岸投送任務的綜合作戰能力。

海軍官方微信公眾號「南海艦隊」於8月1日建軍節當天發布主題文章，其中提及「海軍湖北艦官兵面向軍旗莊嚴宣誓」，顯示「湖北艦」正式官宣命名。（微信公眾號@南海艦隊）

報道介紹，目前解放軍方已有三艘075型兩棲攻擊艦服役，包含首艘海南艦於2019年9月25日在上海下水，2021年4月23日入列；第二艘廣西艦於2020年4月22日下水，2022年4月首次亮相；第三艘安徽艦則於2022年11月官宣服役。

另據中國軍網報道，海南艦早於4月27日圓滿完成海軍成立76周年艦艇開放日活動，在當地黨政機關與群眾的熱烈歡送下返航。

海軍官方微信公眾號「南海艦隊」於8月1日建軍節當天發布主題文章，其中提及「海軍湖北艦官兵面向軍旗莊嚴宣誓」，顯示「湖北艦」正式官宣命名。（微信公眾號@南海艦隊）

另據公開資料顯示，湖北艦於2023年12月14日在上海滬東中華造船廠順利下水。至今年5月，已有消息指出該艦已刷上舷號「34」，並停靠於南方某軍港。

依據中國《海軍艦艇命名規則》，航空母艦與巡洋艦以行政省（區）或直轄市命名。此番湖北艦正式亮相，亦延續上述命名傳統。

目前中國海軍正積極發展兩棲作戰能力，075型兩棲攻擊艦的持續入列，將進一步增強中國海軍的遠程投送與快速部署能力，並被外界視為對西太平洋地區海軍態勢的重要調整。