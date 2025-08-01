蘇州再有日本人母子被襲擊 疑犯動機未明
撰文：陳進安
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江蘇省蘇州市再發生日本人遇襲事件，7月31日，一對日本人母子突然被襲擊，生命無大礙。
據《日本經濟新聞》報道，中日相關人士透露，該對日本人母子在蘇州遭襲擊，事件中，母親受傷，但無生命危險。目前，事件的經過和狀況、襲擊者的現狀以及動機不明。
近年在華日本人多次遭到針對，巧合的是，去年6月，同樣在蘇州，也曾發生一名持刀男子攻擊一輛載有「蘇州日本人學校」學生的校巴，造成一位日本人母親及其孩子受傷。事發時，中國籍校巴女職員胡友平見義勇為阻止嫌犯卻因此受重傷，後傷重不治身亡。
▼涉事日本人學校
同年9月18日，深圳日本人學校一名10歲日本男學生在與家人步行上學途中，遭疑犯持刀襲擊。案發後當局隨即將男孩送往附近醫院救治，惟最終經搶救無效於翌日凌晨不幸離世。2025年1月24日，案件在深圳市中級人民法院開庭審理，被告鍾某被控殺人罪，被判處死刑。事後，中日輿論關注仇恨教育與虛假新聞，不少在華日人更表示會低調。
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