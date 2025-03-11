中國留英女學生清晨嘶吼擾鄰！還想嫁禍日本人 內地網民竟還支持
撰文：TVBS新聞網
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一名疑似中國籍的女留學生在英國留學期間某日，自拍她一大清早打開窗戶，對着外面街區大聲嘶吼擾鄰的影片，且還在結尾時喊了一句日文「すみません（對不起）」，疑似想將責任嫁禍給日本人。影片在網絡上瘋傳，還被中國媒體轉發，不料許多中國網絡用戶看了後，竟表達支持相挺，令人傻眼。
即睇事發經過：（按圖了解）
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從影片中可以看到，這名疑似來自中國的女留學生打開窗戶後，用英文對着街道社區高喊：「早安我的鄰居們！倫敦的太陽！英國的太陽！」最後還用日文喊了一句「すみません（對不起）」，令人傻眼。
影片在微博上引發熱烈討論，許多中國網友認為她的行為相當丟臉：
．「好歹是受過教育的人，擾民還這麼自得的樣子」
．「自以為自己很好笑」
．「管你那裡人大早上發瘋吵人睡覺都是蠢人」
然而，也有不少中國網路用戶力挺這名女留學生，還建議「幹得漂亮下次用韓語」，紛紛留言：
．「你指出她是中國人？證據呢？從影片來看說的英文和日文我覺得她是日本人」
．「那要感謝她為國爭光了」
．「也可能真的是小日子」
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