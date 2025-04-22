共同社：深圳日本人學校10歲男童遇害案 兇手已被執行死刑
撰文：許祺安
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日媒共同社引述相關人士消息指，去年深圳日本人學校一名10歲日本男學生上學遇襲身亡案，兇手鍾某已被執行死刑，中國外交部已於4月21日通知日本駐華大使館。
2024年9月18日，一名10歲日本男學生在與家人步行上學途中，遭疑犯持刀襲擊。案發後當局隨即將男孩送往附近醫院救治，惟最終經搶救無效於翌日凌晨不幸離世。2025年1月24日，案件在深圳市中級人民法院開庭審理，被告鍾某被控殺人罪，被判處死刑。
共同社4月21日引述中日相關人士消息指，兇手鍾某已被執行死刑，中國外交部21日通知了日本駐華大使館。
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