24歲中國男抵柬埔寨數小時後死亡：遭車輛一路拖行、屍體後腦破裂

7月31日凌晨，一名24歲中國男子的屍體在柬埔寨金邊市郊區3號公路邊被發現。根據死者身上遍布傷痕的情況及遺棄方式，警方初步判斷這是一起有預謀的謀殺案。屍體後腦破裂、背部和肩部有明顯外傷。



據金邊警方通報，該男子7月30日晚上11點多從香港乘飛機抵達柬埔寨金邊，僅僅幾個小時後的凌晨3點多，就被發現死在金邊3號路17公里處。



7月31日凌晨，一名24歲中國男子的屍體在柬埔寨金邊市郊區3號公路邊被發現。(紅星新聞)

目前，專案組正追查嫌疑人身份與下落。據金邊警方通報，死者姓名吳永龍（WU YONG LONG），24歲，中國籍。屍體後腦破裂、背部和肩部有明顯外傷。

現場發現一個灰色背包。警方初步查看現場發現，背包內有護照、身份證、3張銀行卡、洗漱用品、一張國香港飛往金邊的機票及入境簽證繳費單，顯示其於7月30日晚間11時抵達柬埔寨。

疑被車輛拖拽拋屍：屍體後腦破裂

一名28歲的嘟嘟車司機作證稱，7月31日凌晨其駕車途經事發路段時，發現有人倒臥在路邊，靠近查看後確認已無生命跡象，遂報警處理。

柬埔寨金邊街景。（紅星新聞）

警方調閱事發地附近監控錄像發現，7月31日凌晨2時36分，一輛黑色汽車自北向南高速行駛，並拖拽死者至金邊3號路17公里處位置後逃離現場。

目前，警方已將遺體送至附近長夏社寺廟進行初步屍檢。法醫檢查顯示，死者身穿長袖外套與短袖T恤，背部覆蓋大量泥土，衣物右側撕裂。屍體多處瘀傷與擦傷，集中於頭部後側、胸腹、右肩、背部與四肢，鼻腔、口腔及耳孔有血液流出。法醫初步確認死因是嚴重頭部撞擊所致。