柬埔寨泰國停火｜安華操盤　特朗普領功　中國才是真正幕後大佬

泰國代理總理普坦（Phumtham Wechayachai）與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）於7月28日下午在馬來西亞舉行了和談。談判進行得很順利，會談不到三小時，雙方都同意，自7月28日24點整，也就是7月29日零點起，開始無條件的停火。在7月29日早上7點，兩國邊境地區的軍事指揮官將舉行會談，商討具體細節問題。

柬埔寨、泰國為歷史遺留的領土問題發生衝突並非第一次。此輪衝突是5月衝突的延續。柬埔寨洪森家族同泰國他信家族因錄音事件鬧翻之後，被暫停總理職務的佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）當然不願意背負對柬埔寨軟弱的罵名。泰國在軍事上猛烈還擊柬埔寨是不可避免的。但在第一次和談之後，雙方就迅速達成了停火協議，還是令人有些意外的。

畢竟，2025年2月中泰高鐵二期工程被泰國正式批准，這一繞過柬埔寨的項目預計2028年正式通車，將給在高鐵項目上對華遲疑的柬埔寨以經濟上的重擊。原本設想通過擊潰佩通坦政權，進而阻礙中泰鐵路項目的柬埔寨目的並沒有達到。

泰柬衝突：圖為2025年7月28日，泰國代總理普坦（右）與柬埔寨首相洪馬內（左）於馬來西亞布城舉行會談。馬來西亞首相安華及中美代表亦在場。（Reuters）

而泰國軍方展示強硬的軍事行動也才進行了不到一周，能否挽救佩通坦政權還需要進一步觀察。為什麼雙方說停火就停火了？

協議達成後，美國總統特朗普（Donald Trump）高調宣佈功績，稱挽救了數千人的生命。「我已指示我的貿易團隊重啟貿易談判。短短六個月內，我已經結束了多場戰爭——我很自豪能夠成為和平總統！」

特朗普的確曾先後致電泰國和柬埔寨領導人，明確威脅若雙方繼續交火，美國將暫停與兩國的貿易談判，並可能自8月1日起對其商品進口徵收高達36%的關稅。但很明顯特朗普四處插手國際衝突，是為了凸顯自身的和平總統標籤。

有沒有特朗普，柬埔寨和泰國都將會和解。無論柬埔寨和泰國是否停火，美國同二者的貿易談判也都會進行。特朗普的調停，更大程度上是擦政績成果。

2025年7月27日，泰國批評柬埔寨炮擊泰平民區（Thai Public Relations Department）。（Reuters）

馬來西亞是東盟輪值主席國，此次出面組織兩國和談，是例行動作。柬埔寨和泰國在邊境柏威夏寺周邊發生衝突不是第一次，2008年與2011年的衝突，規模相仿均導致40餘人喪生。2011年的衝突期間當時的東盟輪值主席國印度尼西亞積極斡旋，推動雙方達成臨時停火協議，並提議設立非軍事緩衝區。此次馬來西亞出面調停也是東盟的基本操作。

只不過2021年起雙方邊境緊張局勢升級，零星衝突增加。東盟已無力調解爭端，兩國消極談判，對調解方式存在分歧，柬方要求透過國際法院解決，泰方要求雙邊談判。馬來西亞此次的調停和以往相比，力度實際上是更弱的。

真正能夠讓柬埔寨和泰國坐下來迅速達成停火協議的是中國。中國的斡旋行動沒有高調宣之於口。但中國發揮的作用不容小覷。

2025年7月28日，泰柬衝突踏入第五天，泰國一輛坦克車駛向位於泰國西薩革省的泰國-柬埔寨邊境，在馬來西亞舉行的泰柬邊界衝突停火談判。（Reuters）

中國是柬埔寨第一大貿易夥伴和最大外資來源國。在今年4月中國國家主席習近平訪問柬埔寨時，兩國同意構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體。

泰國自從2014年軍事政變後就一直在外交上親近中國。早在2022年，中泰就達成關於構建命運共同體的共識，同意進一步深化雙邊合作。他信家族捲土重來之後在，中國和泰國在「一帶一路」大項目上合作順暢。中國是經濟和地緣上對兩國影響最深刻的國家。

在柬埔寨，洪森長期執政，洪森的兒子洪馬內近年來接任首相，一旦柬埔寨戰敗，洪森家族的執政必然受到影響，那麼中國和柬埔寨的長期友好關係也會被波及。

中國同東南亞國家外交來往密切。圖為2025年4月17日，中國國家主席習近平在柬埔寨金邊和平宮會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。（Reuters）

在泰國，佩通坦家族一旦失去大位，中泰高鐵項目能否繼續將是未知數。柬埔寨和泰國任何一方戰敗對中國是不利的。沒有哪個國家比中國更希望柬埔寨和泰國儘快停火和談。

中國外長王毅7月上旬在吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會期間分別會見了柬埔寨、泰國外長，斡旋柬泰邊境爭端。此輪衝突爆發後，中國主動聯繫柬埔寨和泰國雙方斡旋衝突，希望穩住周邊外交基本盤的意義是不言而喻的。

柬埔寨泰國領導人會談數小時後就宣佈達成協議，原因不在譁眾取寵的特朗普，也不在例行公事的馬來西亞，真正的原因是中國在幕後的施壓。中國的行動相當低調，說明中國不是為了名聲，而是為了真實的效果。