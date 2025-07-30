柬埔寨泰國停火｜泰軍：對方再次違反協議　29日深夜發動襲擊

泰國代理總理普坦（Phumtham Wechayachai）與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）於周一（7月28日）下午在馬來西亞舉行和談，同意當晚午夜起實施無條件停火。不過，泰國媒體披露，停火生效後僅數小時，雙方邊境即再度傳出激烈交火與爆炸聲響。泰國軍方其後於周二深夜通報，柬埔寨再次違反停火協議向泰方發動襲擊。



泰柬衝突：圖為2025年7月28日，泰國代總理普坦（右）與柬埔寨首相洪馬內（左）於馬來西亞布城舉行會談。馬來西亞首相安華及中美代表亦在場。（Reuters）

協議生效數小時已再衝突

央視引述泰國皇家陸軍通報，於周二深夜，柬埔寨再次違反協議發動襲擊。對於泰方指控，柬埔寨方暫無回應。

而在同日稍早時間，泰國皇家陸軍亦指控，柬方在停火後數小時於多處地點發動襲擊，使用炮彈及其他小型武器，泰國軍隊已採取相應措施進行自衛還擊。柬埔寨國防部發言人重申，柬方嚴格執行停火協議，駁斥泰方的指控。

2025年7月27日，泰國批評柬埔寨炮擊泰平民區（Thai Public Relations Department）。（Reuters）

柬埔寨和泰國於24日開始在邊境地區發生衝突，雙方互相指責對方違反國際法。在馬來西亞首相安華主持下，兩國28日舉行會談並同意停火。

泰國陸軍和柬埔寨國防部29日分別確認，兩國軍區指揮官在邊境地區舉行會談，落實停火協議。兩國還同意於8月4日由柬埔寨主辦邊境聯合委員會會議。