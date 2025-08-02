「零元購」補貼戰引亂象遭官方叫停　三大外賣平台表態反「內捲」

7月，內地外賣平台掀起「零元購」補貼戰，引發市場亂象，更遭到官方約談制止。周五（1日），三大外賣平台今天分別發出聲明，表態反對「內捲」式惡性競爭，承諾不做「零元購」等非理性補貼，不再強制商店參加補貼活動。



外賣龍頭美團發表「繁榮行業生態，抵制無序競爭」聲明，指外賣平台補貼近日引發社會高度關注，公司對此高度重視，將堅決規範促銷行為，杜絕不正當競爭行為，推動建立公平有序行業秩序，促進各方互利共贏。美團承諾，補貼活動嚴格遵守法規，不以顯著低於成本的價格銷售商品和服務，不進行誇大宣傳，不強制或變相強制商店參加補貼活動，從「比價格」回歸「比品質」、「比服務」。

淘寶閃購與餓了麼亦聯合發表「持續提升服務 推動良性競爭 激發消費煙火氣」的聲明，稱堅決抵制惡性競爭，合作促進生態共贏，並承諾合理規劃發放補貼，主動杜絕不正當競爭行為，不做大規模「零元購」等非理性促銷活動。

京東則發表「踐行主體責任和社會責任 共建外賣行業健康生態」的聲明，表示近期外賣行業補貼引發社會廣泛關注，不少行業協會、商店發聲，希望停止「零元購」等內捲式補貼促銷行為，構建良好行業生態，實現多方互利共贏良性發展。京東承諾規將繼續堅持反內捲立場，搭建簡單透明的補貼機制，堅決杜絕不正當競爭，抵制「零元購」等惡性補貼，絕不以衝單量體現市場地位、製造市場泡沫。

在三大外賣平台相繼發聲明表態後，美團、阿里巴巴股價在港股盤中一度上漲逾3%，京東集團也上漲逾1%。

奶茶／咖啡店是平台補貼最集中的領域。（深圳微時光授權使用）

自今年5月份淘寶外賣平台上線以來，幾大外賣平台的補貼大戰一波不平一波又起，7月更大打「零元購」補貼戰搶流量。其中，奶茶咖啡店是平台補貼最集中的領域，訂單比平日暴增數倍，出現打烊時幾十杯奶茶無人領取，店員最後只能扔掉；不停出票的小票機幹到冒煙；催單的外賣員和店員大打出手等現象。這不單造成食物浪費，更嚴重拉低消費體驗。

最終，7月18日，中國市場監管總局約談叫停。官媒《人民日報》25日發表評論文章《「卷價格」轉向「優價值」才是正道》，指出整治內卷式競爭並非否定競爭，而是引導企業找準定位，推行差異化競爭，為消費者提供更優質的產品與服務。