01甘肅行·臨夏｜高原玫瑰搭上中歐班列　「花兒」之鄉唱出新花路

「花兒本是心上的話，不唱是由不得自家。」在西北高原的山間，花兒是民歌、是記憶；在現代種植大棚中，花兒是牡丹玫瑰、是產業。這一場由「花」串起的文化與經濟變遷，正發生在甘肅臨夏。



臨夏，地處黃河上游，曾是古河州府治，如今是回族自治州的州府所在地。這裏既是民歌「花兒」的發源地，也是大西北的牡丹之鄉，藉此在乾燥的黃土高原上打造出中國西北最具代表性的花卉產業鏈。一曲曲高亢的山歌與一枝枝牡丹、玫瑰，共同組成了今日臨夏的雙重「花兒」敘事。



「不到河州，不知花兒之盛。」花兒，是流行於甘肅、青海、寧夏一帶的民間高腔山歌，以「大西北之魂」著稱。臨夏，則是花兒的發源地之一，被中國民間文藝家協會授予「中國花兒之鄉」的稱號。

每年農曆「四月八花兒會」，數以萬計群眾會聚臨夏松鳴岩，唱花兒、拜神佛，帳篷與歌聲鋪滿山野。這種源於唐代、成熟於明清的高原民歌，被譽為「活着的《詩經》」，2009年更被列入聯合國非物質文化遺產。其代表形式「河州花兒」，曲令繁多，唱詞結構嚴謹——前兩句比興，後兩句言情，是中國少有的民間詩性藝術。清代臨洮詩人吳鎮曾讚「花兒饒比興，番女亦風流」，可見其詩意底蘊。

博物館展示的少數民族在唱「花兒」。

花兒亦從未遠離當地人的生活。記者在隨行車輛上便聽到當地宣傳部門幹部輕哼花兒，曲調高亢奔放。當被問及這是怎麼學會的，他笑著說：「聽都聽很多，這不學也會。」臨夏人唱花兒，不需舞台與伴奏，那是生活的一部份，是祖輩教會的語調與態度。

不只唱「花兒」 還有種花兒

如果說民歌是文化裡的「花兒」，那綻放在臨夏黃土高坡的牡丹與玫瑰，則是這片土地最具經濟生命力的真實之「花」。

在臨夏枹罕鎮青寺村，一座投資逾億元，占地近百畝鮮花產業園以「花為媒」，成為臨夏花卉走向市場的展示窗口。

臨夏億農國際鮮花港副總經理張曉亮介紹，「我們目前一期有三座現代化溫室，總面積是20萬平方，種植約10個玫瑰品種，包括娜歐米、香妃、愛莎、蜜桃等。」目前這裏種植的玫瑰日產量可以達到20萬枝，年產量約7000萬枝，去年年產值約為1.96億元。

玫瑰大棚，每日可產20萬支。

然而，臨夏本不是天然的「花城」。由於地處黃土高原，全年氣候乾燥、海拔超過2000米，過去很少有人認為這片土地適合種植鮮切玫瑰。正因如此，鮮花港的崛起才顯得格外難得與突破。鮮花港採用LED補光、Priva溫室環控系統、二氧化碳回收、水肥循環系統等多項先進技術，成功在氣候嚴苛的地區創造出穩定、高產的花卉種植環境。張曉亮說，「我們通過無土栽培、智能控溫，還引入小綏蟎取代農藥防控蟲害，全面實現綠色生產。」

中歐班列將高原玫瑰帶向世界市場

記者觀察到，在分揀線另一端的直播區內，主播正在大棚內實時向粉絲介紹鮮花種類與特點，一旁的工作人員則忙於分檢與包裝。這場景不僅展現了產地直銷的效率，更體現了當地正努力拓展全國民眾的消費市場。張曉亮介紹，通過冷鏈合作，能夠保證鮮花到消費者手中時仍是最新鮮的狀態。

除了國內主要銷往西北、西南與部份東南沿海城市外，臨夏鮮花也開始進軍海外。「目前已經出口到中亞和俄羅斯等國，但量還不大，預計等二期三期建成後，會更有力發展國際市場。」張曉亮透露，臨夏已經在中歐班列政策支持下開拓冷鏈出口物流，目標是讓「花兒臨夏」走向一帶一路沿線更多城市。

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張曉亮介紹：「我們目前開發的包括玫瑰永生花、牡丹鮮花餅、花蕊茶、牡丹精油與純露等系列化妝品。」未來還計劃依據種質資源進行更深層次的產品開發，並與文旅業態結合，打造「花+生活」的完整消費鏈。

鮮花港也為臨夏人帶來就業保障，目前提供300個穩定崗位，並帶動上下游約4000人就業。通過職業技能培訓，已有200多人取得合格證書，成為當地新型產業工人。同時，鮮花港從去年開始做線上直播，亦吸納了不少直播人才。

從高山會場的對歌，到智能大棚裡的玫瑰直播，一場花兒文化的雙重綻放正在臨夏發生。參觀過程中，一位講解員無意間的一句話讓記者印象深刻：「山東菏澤、河南洛陽也產牡丹，但他們的人來了臨夏，看到我們的牡丹，都說你們這兒的牡丹怎麼這麼『野』。」她笑著補充：「我們這裏的花，是經風沙、曬太陽長大的。」

這句「野」，或許正是高原花兒最真實的寫照。它不按規則開放，卻在黃土高坡的旱地上綻放出生命力，如花兒民歌般高亢奔放，也如牡丹玫瑰般不屈卻繁盛。