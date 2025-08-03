《西遊記》如來佛祖飾演者朱廣龍因病醫治無效逝世　享年86歲

8月3日，演員朱廣龍家屬發布訃告，演員朱廣龍因病醫治無效，於2025年8月2日在北京逝世，享年86歲。據悉，朱廣龍曾塑造《地道戰》高傳寶、87版《西遊記》如來佛、《武林外傳》佟掌櫃父親佟伯達等經典角色。



曾出演86、87版《西遊記》孫悟空一角的六小齡童發文哀悼，表示「一代影、視、劇藝術大家朱龍廣老師於2025年8月2日在北京因病逝世，享年86歲，永遠的『如來佛祖』無限的哀悼與思念。」

演員朱龍廣，1939年出生於陜西西安，畢業於蘭州藝術學院表演系，曾在話劇《降龍伏虎》出任男一號，這個角色為朱龍廣贏得了全國青年演員一等獎的殊榮。1965年，工程兵文工團接到編寫《地道戰》劇本的任務後開始選拔演員。導演任旭東看中了朱龍廣，用六個字評價他：「英俊、威武、戲好。」《地道戰》也成為朱龍廣的代表作。

1985年和1999年，他分別在《西遊記》和《西遊記續集》中飾演如來佛祖。2004年，朱龍廣因在喜劇《武林外傳》中飾演大男子主義卻又關心女兒的「佟老爹」為觀眾所熟知。