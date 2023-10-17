物理老師演示特斯拉線圈放電　酷似《西遊記》銀角大王引學生歡呼

近日，四川成都一位物理老師在學校實驗中演示特斯拉線圈（Tesla Coil）放電，畫面酷似《西遊記》內的「銀角大王」，現場學生陣陣歡呼。



據介紹，這位物理老師名叫屈川，來自成都樹德中學光華校區，酷似「銀角大王」的裝扮是他專門為本次實驗準備的，「其實就是屏蔽服，為保證操作安全，衣服也是自製，用訂書機訂出來的」。

在實驗展示過程中，屈川手持熒光燈管逐漸靠近特斯拉線圈，一道電流猶如穿過其身體，形成絢麗的火花。他之後用一張紙巾接觸電弧，紙巾瞬間被點燃。他還將幾根彩色熒光燈管置入線圈的輻射區域，熒光燈管立即呈現出不同顏色的光芒。

屈川介紹，特斯拉線圈放電實驗是在四川師範大學開展的教育交流活動，觀看實驗的主要是該校的本科生和研究生，以及來自成都各高中的物理教師代表。

從教16年的屈川酷愛動手做實驗，類似的創意實驗已經做了7年，大大小小的課堂實驗進行了近百次，也喜歡不斷研發實驗裝備，目前擁有兩項實用新型專利。

屈川坦言，他的最終目的是希望學生在收獲好成績的同時，也能收獲更多的快樂，「給學生們播下一顆興趣的種子，我相信這些種子總有一天能夠長成參天大樹」。