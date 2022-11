央視播英文版《西遊記》引熱議　悟空、定海神針原來這樣翻譯

家喻戶曉的1986版《西遊記》,至今仍是內地各大電視台寒暑假播出次數最多的經典劇目。近日,央視重推這部經典劇集,不過劇中對白、字幕均譯成英文,劇名也換成了《Journey To The West》。

英文版《西遊記》今次在內地播出後便引起廣泛反響,不少網民覺得新奇、搞笑之餘,又感到聲線與原版極為貼近的英文配音非常親切。



央視近日推出英文版《西遊記》——《Journey To The West》。(央視頻)

在英文版《西遊記》中,各角色都擁有了新的名字,例如孫悟空叫「Monkey」、豬八戒叫「Pigsy」、沙和尚叫「Sandy」。在對白中,大聖是「Great Sage」、猴哥成了「Monkey Bro」、潑猴是「Dirty Ape」、唐僧也成了女兒國國王的「Honey」。

除此之外,《西遊記》中的眾多地名和物品也有了官方英文叫法,譬如「Flower and Fruit Mountain」(花果山)、「Water Curtain Cave」(水簾洞)、「Dragon Palace of the Eastern Sea」(東海龍宮)和「Tide Control Pillar」(定海神針)。

英文版《西遊記》的走紅,令不少網民感到十分新鮮,並調侃道,「這個能進四六級聽力題嗎?」、「如果小時候有英文版,我英語不得次次考滿分啊?」、「大家都學起來,《西遊記》走向世界就靠我們了」、「以前看電視會被父母罵,現在改成看英文版,爸媽都不敢在我旁邊大聲說話,生怕耽誤我學習」。

不過,據《極目新聞》報道,有內地從事英語翻譯工作的譯者表示,英文版《西遊記》中的部分翻譯並不準確,「發音也不是非常標準,但我們也不能太苛責翻譯者,它畢竟是一部電視劇,娛樂大眾是最重要的目的」。

該譯者又稱,大家可以在劇中學習一些「非日常」的英語,「如果能完全不看字幕地把全部集數都看完,相信不管是詞彙量還是聽力水平,都會得到提高。」該譯者還建議,如果是抱著學習英語的目的觀劇,最好一邊看一邊做記錄,「學語言永遠離不開枯燥和持續的練習」。