一對中國籍男女柬埔寨遭殺害拋屍河中 7男同胞落網最年輕僅32歲
撰文：朱加樟
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一對中國籍男女近日在柬埔寨遭殺害，隨後被拋屍河中。當地警方7月31日拘捕涉嫌殺害同胞的3名中國籍男子後，在8月2日再拘捕涉案4名中國籍男子，雙屍命案涉案疑犯落網人數已增至7人。
《柬中時報》報道，柬埔寨國家警察總署刑事局報告顯示，7月18日，一名43歲中國籍張姓女子與一名39歲董姓男子被通報失蹤，兩人此前居住於西哈努克市一家酒店。
經過多日搜尋，警方於7月23日在干丹省一條河中發現兩具屍體，隨後確認身份即為失蹤的兩人。法醫鑒定結果顯示，兩人生前遭到殺害，隨後被拋屍河中。
案發後，柬埔寨國家警察總署刑事局與多地警方展開聯合調查，鎖定疑犯身份及藏匿地點。7月31日，警方在西哈努克市高速公路出口附近成功將3名中國籍男疑犯拘捕歸案。
在8月2日，當地警方在金邊市一處民宅再次展開行動，成功將另外4名中國籍男疑犯拘捕。
據報道，7名疑犯年齡介乎32歲至48歲之間。
目前，7名疑犯均已移交西哈努克省警察局，案件正在進一步偵辦中。
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