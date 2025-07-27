姊妹困柬埔寨園區懷孕遭｢退貨｣　營救組織心寒：獲救後竟翹腳打機

高雄一對21歲的雙胞胎姊妹，因不明原因到柬埔寨開戶辦理貸款，結果受困被帶往七星海詐騙園區，其中妹妹懷有7個月身孕所以遭園區退貨，2人尋救協助後，美國註冊的非政府機構「全球反詐騙組織」（GASO）動用救援力量將2人從柬埔寨救出，於24日返抵台灣。



GASO發言人Simon指出，這宗案例是雙胞胎姊妹14日從台灣飛往金邊，聲稱是要到當地開戶貸款，但是到了就被轉賣給另一組人，因此受困被帶往戈公省，要被賣到七星海（Dara Sakor）園區，但園區的人發現妹妹懷孕7個月，因為不收孕婦就先將她們軟禁在別墅區，並跟家屬要求付3萬美金的贖金，後來家屬尋找台灣立委伍麗華求救，GASO輾轉接到後便開始進行救援。

雙胞胎姊妹稱去柬埔寨開戶被控制，因妹妹懷孕7個月園區不收。（GASO全球反詐騙組織提供）

雙胞胎姊妹稱去柬埔寨開戶被控制，因妹妹懷孕7個月園區不收。（GASO全球反詐騙組織提供）

Simon表示，為了救雙胞胎姊妹，從接觸到找台商協助，來回總共耗時3、4天，這對姊妹14日飛柬埔寨，15日求救，22日救出，已經於24日回台後返家，沒有付3萬美金就讓她們脫困。

Simon不滿說，成功救出後這對姊妹態度相當冷淡，翹腳玩手機遊戲，沒有對協助單位感謝，這點讓人感到遺憾，她們僅自行負擔機票，其他都是當地台商協助，這次的情況是有孕在身，所以園區不收，不然可能會被轉賣。

Simon說明，姊妹說是去開戶辦貸款，但為何要到柬埔寨開戶仍有很多疑點。柬埔寨近年想整頓但成效有限，再次呼籲台灣人提高警覺，避免成為詐騙人口販運的對象。

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伍麗華辦公室指出，當初接到家屬請求協助的資訊，依照標準作業流程轉給立法院相關單位以及反詐騙組織進行援救，至於這對雙胞胎姊妹的背景，以及是否有在高雄當地警局報案並不清楚。

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