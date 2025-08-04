最強隱形戰機遭擊落？　殲-10C與各戰機協同　模擬演習擊落殲-20

央視最新建軍節（8月1日）《攻堅》專題節目中，披露一個實戰化演練細節，在複雜電磁環境下的多機型體系對抗中，殲-10C成功「擊落」了隱形戰機。這一細節引起軍迷興奮，有猜測該隱形戰機便是殲-20。



畫面公開的是2025年7月，由南部戰區組織的對抗演練。殲-20扮演假想敵「藍軍」的隱身目標，殲-10C作為「紅軍」的主攻手登場。

「紅軍」殲-10C在空警-500預警機的情報支持，以及殲-16D電子戰機和殲-16戰機的協同下，對「藍軍」殲-20發起突襲。空警-500率先在180公里外捕捉到殲-20的蹤跡，殲-16D隨即實施定向干擾，癱瘓殲-20的雷達主動探測能力。

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此時，殲-10C接收預警機共享的目標數據，在超視距範圍發射PL-15空空導彈。導彈飛行過程中，預警機持續更新目標位置，最終精準命中殲-20。

航空兵肖楠在接受採訪時表示，「我現在也沒有什麽威脅，讓這枚彈一直制導到最後一秒就可以了。」肖楠介紹，這也是與高一代機型對抗首次取得戰果，沒有體系，基本沒有可能擊落隱形戰機，「但是通過這次訓練，我發現體系保障的情況下，殲-10C仍處於當打之年。」

殲-20是由中國自主研製的新一代隱形戰鬥機，也被稱為世界上最先進的隱形戰鬥機之一；而殲-10C為第四代戰機，要挑戰第五代戰機，系統整體的合作更加重要。這也顯示，在預警機和電戰機的組合輔助之下，最強的第五代隱形戰機殲-20也並非所向無敵的完美武器。

航空兵王浴乾表示，「不同機型的跨代對抗，以老勝新不是不可能的，聯合是戰鬥力的倍增器。」而未來的作戰是體系與體系的對抗，靠單打獨鬥是打不贏的，「今天聯合越深入，明天打仗就越托底。團結起來，聯合起來，才有更廣闊的天地。」

值得注意的是，今年5月印巴衝突中，巴基斯坦殲-10C就擊落3架法製「陣風」戰機，這也是中國外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。有專家表示，這一勝利是「體系協同作戰的勝利」，展現了中國式現代空戰哲學的實踐——不依賴單挑，而在於「體系內壓制體系外」，強調預警、感知、分布殺傷與鏈條閉合。