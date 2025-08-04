基孔肯雅熱｜佛山：買47種藥須實名登記　包括連花清瘟、布洛芬等

廣東基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情持續，內媒《廣州日報》等4日（周一）報道，根據佛山市疫情防控工作統一部署，即日起全市所有零售藥店將嚴格執行銷售重點管控藥品登記報告制度。



本次重點管控包括47種主要治療基孔肯雅熱引起的症狀的藥品，其中包括各種感冒藥、布洛芬、連花清瘟膠囊、板藍根等。



佛山本次重點管控包括47種主要治療基孔肯雅熱引起的症狀的藥品。

佛山本次重點管控包括47種主要治療基孔肯雅熱引起的症狀的藥品。

連花清瘟膠囊。（呂穎姍攝）

布洛芬緩釋膠囊。（視覺中國）

報道指，本次納入實名登記管理的藥品主要指治療基孔肯雅熱引起的發熱、皮疹、關節痛等症狀的藥品，市民在購買上述藥品時，須配合藥店工作人員，進行掃碼實名驗證，並填報相關個人信息。同時如有發熱、皮疹、關節痛等症狀，以及近期是否有被蚊蟲叮咬等信息，請市民主動告知藥店工作人員。

當局稱，各零售藥店及相關部門將嚴格遵守國家關於個人信息保護的法律法規，對收集的購藥人信息予以嚴格保密，僅用於疫情防控需要。

據廣東省疾控局消息，7月27日0時至8月2日24時，全省新增報告2892宗基孔肯雅熱本地病例，未報告重症和死亡病例。病例分布在佛山2770宗，廣州65宗，東莞、中山各11宗，深圳、江門、肇慶各6宗，梅州5宗，珠海、惠州各4宗，潮州2宗，陽江、雲浮各1宗。