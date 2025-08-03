基孔肯雅熱│廣東全省開展一周滅蚊行動　央視：抗伊蚊戰鬥需堅持

廣東基孔肯雅熱（又稱屈公病）病例持續上升。央視3日（周日）報道，為盡快阻斷疾病傳播，本周廣東全省開展了為期一周的集中滅蚊行動。



2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

佛山啟動公共衛生事件Ⅲ級響應。（佛山發佈）

報道指，根據廣東省疾控局的消息，從7月20日零時至26日24時，一周時間，全省新增本地病例2940宗。

報道又指，根據氣象信息，近期廣東地區還會持續高溫並伴隨降雨，這為伊蚊繁殖提供了適宜的環境。無論消殺還是生物防治，對抗伊蚊的戰鬥，還需要繼續堅持。

中山一鎮每晚6時各家各戶相約一起點蚊香

報道介紹廣東各地的滅蚊措施時指，在中山市的黃圃鎮，每晚6時各家各戶相約一起點燃蚊香。志願者稱，這個時間是伊蚊活躍的高峰期，大家一起點蚊香，可以把蚊子從家裡趕出去，再配合外圍的集中消殺，就能最大限度殺死蚊子。

此外，國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長沈洪兵8月2日帶隊到佛山指導基孔肯雅熱疫情防控工作。

沈洪兵強調，要充分發揮聯防聯控機制作用，進一步壓緊壓實「四方責任」，全面落實疫情防控各項措施，力爭在最短時間內撲滅疫情，切實保障人民群眾身體健康和社會大局平安穩定。