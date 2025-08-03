基孔肯雅熱｜廣東過去7天新增2892例　順德新增病例呈下降趨勢

據廣東省疾控局消息，2025年7月27日0時至8月2日24時，全省新增報告2892例基孔肯雅熱本地病例，未報告重症和死亡病例。病例分布在佛山2770例，廣州65例，東莞、中山各11例，深圳、江門、肇慶各6例，梅州5例，珠海、惠州各4例，潮州2例，陽江、雲浮各1例。



在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

佛山三水區政府的文章附上多張患者出現皮疹症狀的照片。（三水發布）

佛山市順德區衛生健康局發佈數據顯示，7月29日-8月2日，順德區每日新增報告病例數分別為408例、362例、312例、258例、192例，連續5天下降。

2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

據《南方都市報》報道，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，基孔肯雅熱是經伊蚊（花斑蚊）叮咬傳播的，伊蚊是生活在積水中的，翻盆倒罐和清積水是可以控制疫情的。因此預防關鍵是清積水、滅成蚊、防叮咬。沒有積水就沒有蚊蟲孳生，沒有蚊蟲就沒有疫情傳播。

佛山三水區政府的文章附上多張患者出現皮疹症狀的照片。（三水發布）

2025年8月3日，廣東東莞，環衛綠化工人使用煙霧機滅蚊，預防登革熱、基孔肯雅熱等蚊媒傳染病。（視覺中國）

康敏指出，當前廣東省疫情快速上升勢頭已得到初步遏制，本周全省新增報告病例數呈現下降趨勢，尤其是核心區順德區報告病例數連續下降。但國際基孔肯雅熱疫情高發，廣東省對外交流頻繁，境外輸入風險持續存在；疊加汛期颱風、降雨等天氣影響，蚊媒活動頻繁，疫情防控仍然面臨複雜嚴峻挑戰。