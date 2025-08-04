內地直播主夫妻博流量造謠大熊貓遭虐待　牟利17萬元被判囚年餘

內地《檢察日報》報道，近日，法院公開開庭審理了一起涉大熊貓網絡謠言、網絡暴力的案件並當庭宣判，以尋釁滋事罪分別判處被告人白某有期徒刑一年六個月、被告人徐某有期徒刑一年二個月。



2025年6月19日，四川成都，大熊貓基地內憨態可掬的大熊貓。（CFP）

白某某被警方從陝西抓捕歸案。（新華社）

2023年3月，白某和徐某以「大遼皇后」為網名，開始在一些影音平台以在線直播、發佈短片等方式，散佈某大熊貓科研機構及工作人員虐待大熊貓、利用大熊貓謀取經濟利益等不實信息。據披露，本案中的兩名被告人曾炮製了諸如「成都大熊貓繁育研究基地有地下室，地下室裏面的液氮用於電擊取精、抽骨髓、打血洞、活取下丘腦」「出賣熊貓獲利，熊貓專家在海外有豪宅」「某專家已經被抓起來了」等謠言。

相關機構的工作秩序以及工作人員的安全受到威脅，公安機關立案偵查。2024年5月，白某和徐某被拘捕。

宣判現場。（中國大熊貓保護研究中心）

宣判現場。（中國大熊貓保護研究中心）

辦案民警介紹稱，白某某、徐某是夫妻，他們並非真正的「貓粉」，只是看到網上大熊貓相關話題關注度高，為博流量才假扮起「貓粉」。白某某在陝西某地直播時曾私自投餵大熊貓，隨後被景區公開通報。還有網民指出：「她到處聲稱自己呼籲保護大熊貓三年了，結果連大熊貓都不認識，對着添添使勁喊美香。」

報道指，該案為利用信息網絡實施犯罪的新類型案件，涉案對象敏感，都江堰市檢察院依法介入該案。經查，2023年3月至2024年5月期間，白某和徐某通過網絡直播180餘場次、發佈短片資料90餘條，累計觀看、瀏覽人次為54.5萬餘次，短片總評論數9521次、點讚數4.6萬餘次、轉發數1245次。

2024年1月19日，成都大熊貓繁育研究基地，大熊貓「花花」戶外散步，悠閒自在。（CFP）

2021年9月22日，四川阿壩，實拍中華大熊貓苑園內的大熊貓。（CFP）

都江堰市檢察院審查認為，白某和徐某不僅有捏造損害他人名譽事實的行為，且煽動粉絲對被害人及大熊貓相關科研機構進行攻擊、辱罵，並製作虛假影片、煽動不明真相的網友進行投訴、舉報，侵害了社會公共利益，涉嫌尋釁滋事罪。今年2月，該院以涉嫌尋釁滋事罪對白某和徐某提起公訴。

近日，法院開庭審理該案，法院當庭宣判，以尋釁滋事罪分別判處被告人白某有期徒刑一年六個月、被告人徐某有期徒刑一年二個月。法院判決書顯示，二人明知所散佈的信息是虛假信息，但為獲取直播流量收益，仍通過社交平台轉發擴散。據辦案機關介紹，案發後公安機關初步查明，他們通過直播獲取收益3萬餘元（人民幣，下同）、向粉絲募款14萬餘元，累計牟利17萬餘元。