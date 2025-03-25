旅韓歸國大熊貓福寶再度見公眾　曾因出現抖動靜養百日

《央視新聞》報道，2024年4月歸國的旅韓大熊貓「福寶」曾因出現抖動轉移至非展區監測、診療和靜養。經過飼養員和獸醫100餘天的精心照料，3月25日上午，福寶在熊貓中心臥龍神樹坪基地幼兒園2號館203圈舍復展。



福寶。（央視新聞）

福寶。（央視新聞）

此前，「福寶」因出現抖動轉移至非展區監測、診療和靜養。經過飼養員和獸醫100餘天的精心照料，目前，「福寶」精神、採食、活動均正常。

福寶。（央視新聞）

2024年8月10日，成都，明星大熊貓「福寶」在四川臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地內生活的非常愜意。（視覺中國）

據報道，2024年12月3日，大熊貓「福寶」在外圈採食時出現抖動，臥龍神樹坪基地第一時間將其收回內圈檢查。為保障「福寶」健康，更好開展監護飼養和觀察記錄，12月下旬至展出前，「福寶」轉移到非展區靜養。截至目前，「福寶」的最新檢測結果均未見異常。綜合「福寶」的狀態、體檢結果及本年度發情期已結束等因素，經專家組研判，「福寶」可以展出。

福寶。（央視新聞）

福寶。（央視新聞）

對於「福寶」曾出現的抖動情況，熊貓中心正在聯合相關機構開展遺傳基因檢測與病理學等研究工作。專家介紹，在大熊貓身上，偶爾可見局部肌肉的輕微跳動，這類看似異常的抖動現象並不罕見。這種局部肌肉的跳動實質上是一種自發性的神經肌肉反應，通常表現為肌肉突然收縮，卻並不引起明顯的疼痛或不適。此類現象多與環境變化、應激反應或潛在的健康問題相關聯，絕大多數情況下，這是一種常見的生理反應。