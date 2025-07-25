「飯圈」網絡暴力波及國寶　中國大熊貓保護研究中心：堅決抵制

近年來，「飯圈文化」在內地引發違規違法行為的案例屢見不鮮，並從崇拜演藝明星開始發展，逐漸泛化至體育等多個領域，不良風氣甚至向動物圈蔓延。周五（25日），中國大熊貓保護研究中心便發布致全體關心大熊貓朋友的倡議與嚴正聲明，呼籲守護熊貓凈土，抵制網絡暴力。



中國大熊貓保護研究中心指，自2024年以來，經公安、網信部門聯合治理，大熊貓網絡環境一度趨於清朗。近期以來，他們痛心地發現，仍有部分人員策動和操縱境內、外輿論，污名化中國友誼名片—大熊貓，瘋狂網暴大熊貓一線工作人員。無論是以輿論監督為名的拉踩、網暴和應援，或是以製造對立、炒作熱度進而綁架決策，還是強行指揮專業機構按照「萌寵化」方式對大熊貓進行飼養管理，這些非科學、非理性的網絡情緒狂歡，不僅誤導了大量不知情公眾，尤其青少年兒童，還嚴重侵害工作人員的合法權益，違反相關法律法規，褻瀆大熊貓保護事業。

中心強調，大熊貓保護是一項需要專業、理性與耐心的事業。熊貓中心的專家和基層工作者們歷經幾十年的科技攻關才有了今天的成果，他們以難得的堅守和熱忱才讓今天眾多喜歡大熊貓的人們享受到「熊貓福利」。大熊貓保護事業需要的是實實在在的工作和付出，不是情緒發泄或狂歡。中心歡迎社會各界的監督，但堅決反對以「愛」為名的極端行為和違法行為，堅決反對和抵制「飯圈文化」，也不歡迎支持和參與「飯圈文化」的任何機構和個人關注參與熊貓中心的大熊貓保護事業。

圖為去年四川偵破系列涉大熊貓網絡尋釁滋事、網絡暴力案。（公安部網安局微信公眾號）

中心嚴正聲明，對於各種污名化抹黑熊貓中心形象，以及造謠網暴張鑫、曾文、徐翔、李蓉、謝慶陽等十餘名工作人員的情況，已聯繫相關部門，再次全面啟動證據收集與保全工作，將堅決通過公、檢、法等各途徑，追究法律責任，絕不姑息。

最後，中心表示，願與所有真心喜歡大熊貓、理性「雲守護」大熊貓的朋友們攜手，探索對大熊貓更好的保護，共同營造積極向上的守護氛圍。中心倡議所有關愛大熊貓的朋友們將關注點回歸大熊貓保護本身，尊重科學、尊重專業，用善意與建設性意見參與交流，對工作人員多一分尊重、理解與支持，以理性代替戾氣，以尊重化解對立，以行動支持保護，拒絕拉踩、互撕和網暴，「我們熱切歡迎各位網友向官微後台提供侵權和違法線索，也倡議大家及時向網警、平台舉報相關不法不良信息，成為保護大熊貓和大熊貓工作者的堅實後盾，還大熊貓一片清朗的藍天」。