中國出手「卡脖子」！美軍八萬件武器零件恐被稀土管制掣肘

中國此前宣布加強對部分稀土相關物項的出口管制新規，引發廣泛關注和多樣解讀。



中方多次強調，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。與此同時，考慮到各國在民用領域的合理需求與關切，中方已依法批准一定數量的稀土相關物項出口許可合規申請。

儘管如此，西方仍不斷炒作有關話題，尤其是渲染中國的稀土出口對西方國防軍工領域造成「威脅」。

《華爾街日報》8月3日披露，為了尋找非中國來源的稀土磁鐵，一家為美國軍方提供無人機零部件的製造商被迫將訂單推遲長達兩個月。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty Images）

據業內人士說，美國國防工業所需的某些材料價格，現已飆升至中國推出限制措施前的五倍以上。更有公司表示，最近釤的報價已飆升至其正常價格的60倍。釤是用於戰鬥機發動機的關鍵材料。美國的供應商和國防高管們抱怨，這一切都在推高國防系統的成本。

有評論指出，關鍵礦產的緊缺凸顯出美國軍方在供應鏈上對中國的依賴。儘管近年來美國公司一直在努力尋找這些礦產的替代來源，但一些稀有元素過於「小眾」，西方無法以經濟可行的方式生產。

一些美國公司警告稱，如果關鍵礦產供應無法恢復，他們將面臨減產。

Leonardo DRS是意大利防務巨頭Leonardo在美國的子公司。其首席執行官比爾．林恩（Bill Lynn）上周三表示，該公司目前鍺的存量僅維持在「安全庫存」水準。「為了維持產品及時交付，2025年下半年的材料供應必須改善。」林恩在一次電話會議上說。

鍺被用於該公司生產的導彈和其他設備中的紅外感測器。林恩說，公司正在尋求多元化的供應鏈，同時尋找鍺的替代材料。

據報道，美國國防部要求國防承包商在2027年之前停止採購含有中國來源礦產的稀土磁鐵，因此一些公司擁有相當規模的磁鐵庫存。但對於許多其他關鍵礦物，供應商和防務公司通常持有的庫存不足一年，有些僅夠維持幾個月。

美國多家軍工巨頭企業最依賴中國的稀土。圖為美國莫利礦業開採的稀土礦原料。（VCG）

美國國防行業的一些人士表示，無人機製造商屬於最脆弱的群體，其中很多是小型初創公司，收入非常有限，缺乏供應鏈方面的經驗，並且沒有大量儲備稀土磁鐵和金屬。

「我可以告訴你……我們每天都在討論這個問題，我們的企業也每天都在討論這個問題。」美國航空航太工業協會（Aerospace Industries Association）負責國際事務的副總裁達克．哈德威克（Dak Hardwick）說。

據美國防務軟件公司Govini數據，美國國防部武器系統使用的超過80000個零部件涉及目前受中國出口管制影響的關鍵礦產。Govini指出，幾乎所有關鍵礦產供應鏈都至少包含一家中國供應商。這意味著中國的限制措施會導致廣泛的影響。

據悉，自今年早些時候加強出口管制以來，中國已開始要求企業提供詳盡的文件，說明將如何使用稀土和磁鐵。這是為了確保這些材料不會被用於軍事用途。

一家為民用設施和防務公司供應中國產稀土磁鐵的西方公司表示，該公司最近用於民用領域的稀土磁鐵進口申請已獲中方批准，但用於國防和航空航太領域的申請則被駁回或推遲。

今年5月，位於新罕布什爾州的無人機電機製造商ePropelled收到其中國稀土磁鐵供應商的消息，後者發來了中國官方的表格，要求其提供ePropelled產品的圖紙以及一份買家名單。供應商還要求ePropelled保證，中國供應的稀土磁鐵不會用於軍事領域。

很顯然，ePropelled無法滿足這些要求。其擁有的約100家客戶中，既包括美國大型防務承包商，也包括烏克蘭的無人機製造商。隨後，ePropelled的中國供應商暫停對其發貨。

ePropelled不得不將其客戶訂單延後兩個月，並從美國、歐洲、日本等地尋找代替供應商。不過，這些供應商同樣依賴中國的稀土。

中國稀土資源豐富，鄧小平曾說：「中東有石油，中國有稀土。」圖為中國的稀土礦。（網上圖片）

ePropelled還與北卡羅來納州的初創磁鐵生產商Vulcan Elements和總部位於奧克拉荷馬州的USA Rare Earth達成了協定。但是，這些公司至少要到今年年底才能為ePropelled供貨。

金屬貿易商們透露，由於中國要求瞭解稀土磁鐵和金屬的最終使用者，因此貿易商進行囤貨的許可申請也未能獲得批准。

面對稀土短缺困境，美國一心尋找中國稀土替代方案，卻並不順利。7月初，美國國防部同意斥資4億美元購入全美最大稀土生產商MP Materials優先股，成為其最大股東。MP Materials擁有美國目前唯一一座正在運營的稀土礦，被視作重振美國稀土行業的最大希望。

洛克希德．馬丁公司首席執行官詹姆斯．泰克萊特（James Taiclet）隨後表示，與MP Materials的協議是開創性的，該協議將有助於確保其F-35戰機和巡航導彈所需的磁鐵供應。但泰克萊特強調，建立新的供應鏈需要時間。

美國多名人士此前分析指出，美國雖然擁有稀土資源，但缺乏願意在這一中國主導行業中冒險的投資者。對於資本來說，貿然進入採礦業務存在固有風險。

美國國防部和MP Materials的交易已經引發多名礦業高管與前政府官員的擔憂。有批評者稱，這筆交易「越界了」，這會讓MP Materials獲得不公平優勢，使其得以壓價擠垮對手、擾亂市場，從而損害美國的長期競爭力。有稀土企業高管抱怨道，「美國政府這是在選贏家定輸家。他們似乎把寶都押在了一家公司上。」

《華爾街日報》稱，眼下，傳統上將關鍵礦產採購外包給次級供應商的防務公司現在正利用其市場影響力，試圖自己掌握關鍵材料來源。

「大型防務公司變得越來越恐慌，他們認識到，無論發生什麼，除非親身參與，否則根本無法獲得磁鐵。」麻塞諸塞州稀土精煉企業Phoenix Tailings的首席執行官尼古拉斯．邁爾斯（Nicholas Myers）說。

對於中國稀土出口管制措施，中國商務部此前強調，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。中國依法對稀土相關物項實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，體現了堅持維護世界和平與地區穩定的一貫立場。

《新華社》則在評論中指出，中國的目標是「規範出口」而非「禁止出口」，是「促進便利合規貿易」，而非切斷正常商業往來。與其陷入「脫鉤斷鏈」的焦慮或「戰略武器」的迷思，不如將更多精力投入到理解和適應中國的治理新規上來，通過坦誠對話與合作，共同確保這一關鍵資源能在和平、可持續的框架下，繼續為全球科技進步和綠色轉型貢獻力量。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

