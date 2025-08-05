活佛轉世中央有最終決定權　西藏自治區主席：不是達賴喇嘛說了算

西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登在國新辦新聞發布會上表示，在達賴轉世問題上，中央政府具有無可爭辯的最終決定權，轉世從來不是由達賴喇嘛個人說了算。



8月5日，國新辦舉行新聞發布會，西藏自治區黨委書記王君正，西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登，介紹西藏自治區成立60週年經濟社會發展成就，並回答中外記者提問。

西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登。（國新網）

對於近期十四世達賴再次發表關於「轉世」的相關聲明。嘎瑪澤登回應稱，活佛轉世有嚴密的宗教儀軌和歷史定制。達賴喇嘛名號的歷史合法性源自中央政府，在達賴轉世問題上，中央政府具有無可爭辯的最終決定權，這是廣大信教群眾堅守的信條，也是達賴轉世宗教儀軌、歷史定制的重要組成部分，轉世從來不是由達賴喇嘛個人說了算。

達賴喇嘛。（網上圖片）

嘎瑪澤登表示，達賴喇嘛的轉世必須堅持「國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准」的原則，遵循宗教儀軌和歷史定制，按照國家的法律法規來辦理。