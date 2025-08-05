活佛轉世中央有最終決定權 西藏自治區主席：不是達賴喇嘛說了算
撰文：許祺安
出版：更新：
西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登在國新辦新聞發布會上表示，在達賴轉世問題上，中央政府具有無可爭辯的最終決定權，轉世從來不是由達賴喇嘛個人說了算。
8月5日，國新辦舉行新聞發布會，西藏自治區黨委書記王君正，西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登，介紹西藏自治區成立60週年經濟社會發展成就，並回答中外記者提問。
對於近期十四世達賴再次發表關於「轉世」的相關聲明。嘎瑪澤登回應稱，活佛轉世有嚴密的宗教儀軌和歷史定制。達賴喇嘛名號的歷史合法性源自中央政府，在達賴轉世問題上，中央政府具有無可爭辯的最終決定權，這是廣大信教群眾堅守的信條，也是達賴轉世宗教儀軌、歷史定制的重要組成部分，轉世從來不是由達賴喇嘛個人說了算。
嘎瑪澤登表示，達賴喇嘛的轉世必須堅持「國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准」的原則，遵循宗教儀軌和歷史定制，按照國家的法律法規來辦理。
達賴喇嘛證實延續轉世靈童制度 外交部：須要中央政府批准達賴喇嘛拒轉世於中國 駐日使館：活佛轉世需守法中國外交部：今夏恢復印度香客赴西藏神山聖湖朝聖中國最高村莊在哪？ 海拔5000米以上、氧氣含量不及平原一半有片｜西藏現罕見紅色精靈閃電 空中存在僅幾十分之一秒