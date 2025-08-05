中國第3款隱形戰機曝光！型號未明　或為無人「忠誠僚機」

內地社群媒體近日流傳出兩張疑似中國最新型匿蹤戰機的照片。該飛機外型與現有已知的殲-36或殲-50皆不相符，引發外界揣測中國已出現第3款隱形軍用飛機，但目前型號與用途均不明。



根據《Defense Blog》報道，這兩張照片展示了一架具備細長機頭與翼身融合機身設計的尖角三角翼飛機。這些特徵與典型的低雷達反射與遠程打擊任務相符。雖然在整體布局上與殲-50較為接近，但其機翼與尾部設計有明顯不同。

內地社群媒體出現第3款無尾翼匿蹤飛機，目前尚不知是無人機還是載人機。圖為珠海航展的無垂尾無人機模型。（路透社）

這兩張照片疑似是在某軍事基地外拍攝，鏡頭朝向天空，並無明確的地面參照物。拍攝時間可能為傍晚，光線不足，難以判斷更多細節，包括是否設有座艙，因此無法確定這是否為載人機或大型無人作戰飛機（UCAV）。

軍事航空分析家暨作家Andreas Rupprecht指出，該飛機沒有垂直尾翼，機翼前緣後掠角較大，這是為降低可探測性而優化設計的典型特徵。狹長的前機身延伸部分，意味著其它有著比較大的內部空間，也有助於增強的遠程飛行的空氣動力學性能。

目前解放軍方尚未公布該飛機的具體型號或項目名稱。但據開源情報界與軍事論壇推測，這架飛機可能屬於解放軍空軍一項更大規模的無人攻擊機計劃，目的是提升遠程精準打擊能力，並降低人員風險。

部分觀察人士認為，若該機為無人戰鬥機，則其角色可能是殲-50的忠誠僚機，即專門伴飛載人戰機的協同作戰平台。該機的外型設計與殲-50類似，支持這一猜測。

目前試飛時間尚未確定，但自2025年初以來，已有至少三次疑似相關原型機的目擊事件與照片在網路上流傳，顯示該平台處於早期、但已可飛行的原型階段。