中國殲10擊落法製「陣風」戰機原因曝光？外媒：印軍情報大錯估

中國殲10C戰機在5月印巴衝突中擊落多架印度空軍的法國製「陣風」（Rafale）戰機，引發國際關注。據《路透社》報道，事件背後的關鍵並非「陣風」性能不如中方戰機，而是印度情報部門嚴重低估了中國PL-15E遠程空對空導彈的射程，導致飛行員在誤判下被伏擊。



根據《法國國際廣播電台》（RFI）與內媒《觀察者網》報道，5月7日凌晨，印度空軍對巴基斯坦展開空襲，巴國空軍迅速出動中方製造的殲10C「猛龍」戰機應戰。消息指出，此次空戰歷時近一小時，雙方共動用約110架戰機，規模為數十年來罕見，至少有一架印度空軍的「陣風」遭殲10擊落。

PL-15遠距空空導彈搭載於戰機上。（視覺中國）

巴基斯坦空軍一位高級指揮員指出，印度空軍的「陣風」是其王牌機型，此前從未在實戰中被擊落。此次事件一經曝光，不僅震撼國際軍事界，也讓西方先進軍備在實戰中的優勢遭到重新檢視。

《路透社》引述兩名印度官員與三名巴基斯坦官員的說法指出，印度方面對中國PL-15E導彈的射程預判嚴重錯誤，是致命敗筆。印度官員透露，他們原以為PL-15E的射程約為150公里，根據一般公開的出口數據做出戰術部署。結果「陣風」飛行員誤判處於安全距離內，未料遭到遠距攻擊。

英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）空戰專家賈斯汀．布朗克（Justin Bronk）表示：「印度飛行員根本沒想到會遭到攻擊。而PL-15E顯然具備遠程精確打擊的能力。」

中國完全自主研發的第一款三代戰機 殲－10（資料圖片）

據巴基斯坦官員披露，擊中「陣風」的PL-15E導彈是從約200公里外發射，印度官員甚至認為實際射程可能更遠，這被認為是有紀錄以來射程最遠的空對空打擊之一。

資料顯示，PL-15E是中國研製的第四代中遠程空對空導彈，具備全天候作戰、超視距打擊、多目標鎖定與發射後不管能力。該導彈結合捷聯慣性導航、雙向數據鏈修正與末端主動雷達導引，可攻擊包括有人機、無人機與巡航導彈等目標，是中國空戰武器體系中的關鍵殺器。

意大利維羅納安全研究所專家里瑙多指出，此次空戰或將成為中國軍火出口的一個轉折點。「過去外界認為中國武器就像中國商品一樣，質量往往不高。但這場衝突凸顯中國裝備已不遜於西方武器。」