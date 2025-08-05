通遼艦、郴州艦赴南海開展實彈訓練 檢驗複雜戰場應急處置能力
撰文：外部來稿(中國)
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微信公眾號「南部戰區」8月5日消息，近日，南部戰區海軍某護衛艦支隊通遼艦、郴州艦奔赴南海某海域，開展實際使用武器訓練，重點圍繞對岸打擊、對空綜合防御、海上輕武器射擊等內容展開訓練。
艦艇編隊剛抵達預定海域便遭遇「敵情」。指揮系統迅速發出指令，各艦調整隊形，組成對岸打擊陣型。「主炮注意，打擊6號碉堡。」數枚炮彈劃破長空，精準命中目標區域，「敵」岸防工事瞬間被摧毀。
硝煙尚未散盡，特情再度襲來。「敵」無人機群對編隊進行突襲，指控系統迅速判定目標類型與方位。艦艇雷達鎖定目標，副炮開火，成功打擊「敵」目標。
在連續多天的訓練中，艦艇編隊緊貼使命任務，練指揮、練配合，全面錘煉指揮員指揮決策能力，檢驗官兵在複雜戰場態勢下的應急處置能力。
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