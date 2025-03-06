3月6日，南部戰區微信公眾號介紹，近日，南部戰區空軍航空兵某旅連續組織跨晝夜飛行、實彈射擊等課目訓練，不斷錘煉飛行員技戰術水平，在真打實備中檢驗部隊全天候作戰能力。



南部戰區介紹，清晨時分，地面保障官兵在起飛前為戰機作最後檢查。氣象觀測員在塔台頂端架設氣象儀，隨時觀察靶場區域各項氣象數據，保障實彈射擊訓練順利展開。

氣象觀測員在塔台頂端架設氣象儀，隨時觀察靶場區域各項氣象數據。（微信公眾號＠南部戰區）

地面保障官兵在起飛前為戰機作最後檢查。（微信公眾號＠南部戰區）

南部戰區空軍航空兵展開跨晝夜實彈射擊飛行訓練。（微信公眾號＠南部戰區）

戰機依次加力升空，奔赴目標空域。戰機進入靶場區域後，飛行員不斷調整飛行姿態，並快速搜索識別靶標。隨著座艙顯示屏上的準心鎖定目標，飛行員按下發射按鈕，成功擊中靶標。

飛行員調整飛行姿態，快速搜索識別靶標。（微信公眾號＠南部戰區）

飛行員成功擊中靶標。（微信公眾號＠南部戰區）

第一批次攻擊結束後，地面保障官兵迅速為返航戰機維護裝彈、油料補給。第二批次攻擊任務開始，戰鷹再次升空，展開新一輪打擊。經過多輪實彈射擊，飛行員來到講評室，對晝間訓練展開覆盤研究。