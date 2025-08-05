王力宏發文悼念七舅公許倬雲：他深深愛着中華文化

據蔣經國國際學術交流基金會網站，著名歷史學家許倬雲於4日（周一）清晨在美國匹茲堡離世，終年95歲。8月5日，王力宏發文悼念七舅公許倬雲：他的身形或許瘦小，但精神高大如山。他留下的一切，將永遠不會被遺忘。



著名歷史學家許倬雲。（台灣大學）

王力宏8月5日在微博發文悼念七舅公許倬雲，指父親小時候，最溫暖的記憶之一，是他的七舅念給他聽的睡前故事。他的七舅許倬雲，自幼體弱多病、先天殘疾，但精神世界極其豐富，智慧更是無人能及。

王力宏稱：「雖然身體羸弱，他卻靠知識為自己築起一道盔甲。他自學認字，讀起書來如饑似渴。他相信，如果身體無法強壯，那就要讓思想變得堅不可摧——精神的力量，可以超越肉體的限制。也正是這種信念，讓他成為我們心中真正的巨人。」

著名歷史學家許倬雲。（微博王力宏）

王力宏表示，七舅公許倬雲的身體有殘缺，但他留給世界的，是一個高大的背影。他深深愛着中華文化，他的學術成就融入了歷史、社會學與哲學，而他內心的那份仁厚與溫柔，也溫暖了幾代讀者、學生與後人。王力宏還提到，許倬雲獲得唐獎漢學獎的1,200萬元人民幣獎金後，毫不猶豫地將全部獎金捐出，設立了「許孫獎學金」，用來支持全球從事漢學博士研究的年輕學者。

王力宏和許倬雲。（都市快報）

王力宏又指，昨夜，許倬雲在睡夢中安詳離世。他的身形或許瘦小，但精神高大如山。他留下的一切，將永遠不會被遺忘。

據報道， 許倬雲曾說：「王力宏是我大姐的孫子，音樂細胞遺傳了他媽媽家的，王力宏的媽媽很喜歡唱歌。我們許家沒有音樂細胞。不過也難說，李建復也是我們許家的，他是我二姐的兒子，唱《龍的傳人》。」

歷史學家許倬雲。（資料圖片）

許倬雲生於福建，籍貫江蘇無錫，1949年隨父親赴台灣。本科畢業於台灣大學歷史系，其後於美國芝加哥大學獲歷史學博士學位，1970年移民美國，生前為美國匹茲堡大學歷史學系榮休講座教授，台灣中央研究院院士。

許倬雲曾長期任教於匹茲堡大學，又曾於美國、台灣和香港多所大學任教，包括在1990年代曾擔任香港中文大學歷史系講座教授。

許倬雲善於運用社會科學的理論和方法治史，研究領域主要在中國文化史、社會經濟史和中國上古史。