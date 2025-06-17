台灣流行樂教父陳彼得逝世享年82歲　曾創作《一剪梅》《一條路》

6月17日上午，陳彼得家人發佈訃告稱，陳彼得先生，於2025年6月14日上午9時46分在成都安詳辭世，享年82歲。據介紹，陳彼得被譽為華語樂壇泰斗、台灣流行樂教父，曾創作了《阿里巴巴》《遲到》《一剪梅》《一條路》《無言的結局》《幾度夕陽紅》等近千首歌曲。



華語樂壇老前輩陳彼得現身《中國好聲音》舞台。(節目截圖)

陳彼得唱出《玩轉極樂園》主題曲《Remember Me》。(節目截圖)

家屬發佈的訃告稱：「這位華語樂壇永恆的追夢人，曾以《一條路》丈量人生，借《青玉案·元夕》叩問歲月長河。那些刻進血脈的旋律，承載着他對藝術的虔誠，亦是致所有知音最深的感恩。曲未終，人不散。當熟悉的音符再度漫過心間，親愛的父親，請循着星河流轉的歌聲遠行……」

訃告。（微博）

華語樂壇泰斗、台灣音樂人陳彼得逝世。

據介紹，陳彼得，原名陳曉因，1943年8月12日出生於四川成都，祖籍廣東潮陽，長於台灣眷村，是流行樂男歌手、作曲家及唱片製作人。讀書時代他自學結他，是台灣最早的歌手之一。

陳彼得是台灣樂壇公認的音樂才子。（紅星新聞）

陳彼得是台灣樂壇公認的音樂才子。在台灣樂壇甜美情歌風行的時期，陳彼得大膽嘗試，率先將搖滾等元素引入台灣流行樂壇，引領了台灣流行音樂潮流，被譽為「台灣流行音樂教父」。

他創作了《阿里巴巴》《遲到》《一剪梅》《一條路》《無言的結局》《幾度夕陽紅》等近千首歌曲，締造「一曲捧紅一人」神話。費玉清、劉文正、鳳飛飛、高勝美、高凌風、凌峰等歌手，均因為唱過他創作的歌曲而走紅。