英智庫：中國留學生被要求監視同學　以壓制對敏感議題的討論

據英國廣播公司（BBC）周一（4日）報道，一份由英國智庫發布的報告指出，英國大學的中國留學生被要求監視同學，以壓制對中國敏感議題的討論。與此同時，部分英國大學因過度依賴中國留學生的學費，而不願正視中國干預的問題。



智庫「英中透視」（UK-China Transparency）新發布的報告指出，在英中國留學生正面臨為中方監視同學的壓力。另一方面，他們對中國研究領域學者的調查顯示，中國官員曾警告講師避免在課堂討論某些議題。還有學者表示，他們因為在英國從事的工作，致使其在中國的家人遭到騷擾或威脅。

敏感的議題涵蓋科技、科學至政治與人文領域，例如新疆問題、新冠疫情爆發，乃至中國科技公司的崛起等。部分學者更稱曾受到訪問學者或其他中國官員以及孔子學院人員的恐嚇。孔子學院是由英中兩國學術機構及中國政府機構共同設立，主要推廣中文與中國文化，但被指與中國共產黨有聯繫，遭到一些輿論批評。

圖為英國老牌頂尖學府劍橋大學。（Twitter@Cambridge_Uni）

報告進一步指出，部分英國大學因過度依賴中國留學生學費，而不願正視中國干預問題。而在該報告發布之際，英國一項新法生效，要求大學必須更積極推動學術與言論自由，即使在與其他國家有合作協議的情況下也不例外。若未履行有關義務，大學可能面臨數百萬英鎊的罰款。

針對上述，中國駐倫敦大使館回應稱「毫無根據且荒謬」，並宣稱中國尊重英國及其他地方的言論自由。