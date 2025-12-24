台海纜遭船拖斷　實為向陸走私凍品　威海公安懸紅通緝2台灣疑犯

山東省威海市公安局周三（12月24日）發布懸紅通告，依法徵集台灣居民簡文昇、陳順進操控多哥籍「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品違法犯罪線索，並將視情給予5萬至25萬元人民幣的獎勵。

同日，國台辦發言人彭慶恩在例行記者會上表示，上述2人是走私慣犯，民進黨當局曾惡意炒作「宏泰58號」誤損台海纜是大陸「蓄意破壞」，必將自食惡果。



威海市公安局發布懸紅通告，依法徵集台灣居民簡文昇、陳順進操控多哥籍「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品違法犯罪線索。（威海市公安局）

12月24日上午，山東省威海市公安局發布懸賞通告表示，2025年6月，該局在對劉某某等7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡文昇、陳順進（2人於2014年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局上網追逃）為首的走私犯罪團夥，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。

威海市公安局表示，現依法對簡文昇、陳順進懸賞追捕，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員。該局將視情給予5萬至25萬元人民幣的獎勵。

多哥籍「宏泰58號」船隻。（聯合報）

國台辦發言人彭慶恩。（視覺中國）

國台辦發言人彭慶恩亦對此表示，經公安機關偵查，台灣居民簡文昇、陳順進2人系走私慣犯，操控「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私凍品。目前公安機關已對該2人發出懸賞通告，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人信息和合法權益。

彭慶恩指出，今年2月發生的「宏泰58號」事件，實為簡、陳2人在操控「宏泰58號」船從事走私犯罪。民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗。「正告民進黨當局，庇護縱容走私犯罪並借機進行政治操弄破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，必將自食惡果。」