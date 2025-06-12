陸資背景權宜輪涉拖斷台澎3號海纜　船長被判處有期徒刑3年

2月下旬，具有陸資背景的背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船涉拖斷台澎第3海纜，4月由台南地方檢察署偵結起訴，大陸籍王姓船長坦承指示船員下錨、失職，不過就否認犯行。周四（12日），台南地方法院宣判，王姓船長犯電信管理法第72條第1項毀壞纜線罪，處有期徒刑3年，可上訴。



台南地院指出，台南市北門區外海5浬處海底設有中華電信負責維護管理的台澎第3海纜線，多哥籍「宏泰58」貨船電子海圖標示海底纜線位置，此區域也公告為禁錨警戒區，船隻不得下錨。而在駛抵警戒區後，王姓船長於2月22日晚上9時30分至25日凌晨3時間，指示秦姓、張姓船員將6節、約160公尺長的錨鍊及錨爪釋放下水，但錨爪未確實固定於海床上，任由貨船在海面上以Z字型徘徊，造成台澎第3海纜線完全斷裂，無法正常傳輸通訊信號。

王姓船長坦承指示船員下錨，但就否認毀壞纜線犯行，認為只是失職。地院則認定王姓船長任意下錨，放任貨船徘徊，台澎第3海纜線因船錨拉扯而斷裂，中華電信受損逾1700萬元新台幣（約454.4萬港元）的維修費用及逾180萬元（約48萬港元）新台幣的船務代理費，遂判處3年有期徒刑。

至於另7名船員因涉案證據不足不起訴，遣送出境。