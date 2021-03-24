建黨百年｜活動標誌由黨徽及100等數字組成　嚴禁任意修改及濫用

撰文： 蘇米 葉琪 最後更新日期： 2021-03-24 11:54

中宣傳部在周三（24日）發布中國共產黨成立100周年慶祝活動的標誌，其由黨徽、數字「100」、「1921」、「2021」和光芒線組成，「生動展現中國共產黨團結帶領中國人民不忘初心、牢記使命、艱苦奮鬥的百年光輝歷程」。

據介紹，標誌是由數字「100」構成基本造型，「1」以100度仰角呈現，「寓意以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民在前進道路上不斷從勝利走向新的勝利」。中共黨徽位於標籤左上方，「寓意中國人民在中國共產黨的領導下同心同德、砥礪前行，不斷創造新的人間奇跡」。

2021年3月14日，北京的首都博物館舉辦《偉大征程—慶祝中國共產黨成立100周年特展》。（視覺中國）

此外，56根光芒線將數字「100」連接成一個整體，「展示中國共產黨是中國工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊，寓意奮進之光照耀中華大地、照亮未來之路」。最後，嵌入數字「1921」代表100年前中國共產黨的創始，「2021」代表今年，「中國共產黨團結帶領中國人民實現第一個百年奮鬥目標、開啟第二個百年奮鬥目標」。至於兩個圓形則是寓意「黨和國家事業猶如滾滾歷史車輪，勢不可擋，勇往直前」。

中宣部表示，該標誌可廣泛用於各地區各部門，慶祝中國共產黨成立100周年活動環境布置和群眾性主題宣傳教育活動用品製作。但使用要求方面應當嚴肅、莊重，不得任意修改、變形或變色，不能因放大或縮小破壞標識的完整性。同時，標誌不得用於商業廣告、製作商標或其他任何商業性用途，不得用於私人慶典和吊唁活動。以標誌為元素製作的用品，要與慶祝中國共產黨成立100周年主題密切相關，不得亂用、濫用。

事實上，北市市監局已發出一份「提醒告誡書」，提出要堅決維護商業營銷宣傳政治方向和價值導向，堅持政治效果、社會效果、法律效果相統一，確保各類商業營銷宣傳活動體現和傳播社會主義核心價值觀，體現公序良俗。「提醒告誡書」共有14項，第一項就是表明嚴禁借慶祝建黨100周年名義進行商業炒作，第二項則是嚴禁使用或者變相使用中國共產黨黨旗黨徽、黨和政府重大慶祝活動標誌標識、慶祝活動宣傳報道、領導人講話等進行商業炒作。

（綜合報道）