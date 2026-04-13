《反外國不當域外管轄條例》發布：明確可採取貿易投資反制措施

新華社13日（周一）報道，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》（以下簡稱《條例》），自公布之日起施行。



國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》。（新華社）

報道指，《條例》旨在維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、組織合法權益，維護以國際法為基礎的國際秩序。

《條例》共20條，主要規定了以下內容：一是明確適用範圍和工作機制。外國國家違反國際法和國際關係基本準則，實施不當域外管轄措施，危害中國國家主權、安全、發展利益，損害中國公民、組織合法權益的，中國政府有權採取相應的措施。明確中國政府有權對與中國存在適當聯繫的行為實施域外管轄措施。規定國家建立健全應對外國不當域外管轄有關工作機制，統籌協調相關工作。國務院有關部門按照職責分工承擔應對外國不當域外管轄具體工作。

二是建立外國不當域外管轄措施識別、阻斷和反制制度。建立外國不當域外管轄措施識別制度，明確識別工作的程序、考慮因素等。明確任何組織和個人不得執行或者協助執行外國不當域外管轄措施，並規定了相關豁免制度。明確國家層面採取的反制和限制措施。針對推動實施或者參與實施外國不當域外管轄措施的外國組織、個人，建立惡意實體清單制度，明確相關程序、採取的措施和豁免制度等。針對執行或者協助執行外國不當域外管轄措施的組織、個人，規定了禁執令制度，並明確相應的法律責任。

三是健全服務保障制度。明確任何組織、個人執行或者協助執行外國不當域外管轄措施，侵害中國公民、組織合法權益的，中國公民、組織可以依法起訴。省級以上人民政府有關部門提供指導服務。行業協會商會發揮行業自律和協調作用，為會員提供與應對外國不當域外管轄有關服務。

明確可採取貿易投資反制措施

具體來看，《條例》的第七條指，中國政府可以對有關國家實施不當域外管轄措施行為進行評估，確定風險等級，依法採取外交外事、出境入境、貿易、投資、國際合作、對外援助等方面的反制和限制措施。

明確各種反制和限制措施

第八條指，國務院有關部門按照工作機制決策程序，可以將推動實施或者參與實施外國不當域外管轄措施的外國組織、個人列入惡意實體清單，依照《中華人民共和國反外國制裁法》、《實施〈中華人民共和國反外國制裁法〉的規定》等，決定對其採取下列一種或者幾種反制和限制措施，並予以公告：

（一）不予簽發簽證、不准入境、注銷簽證或者限期出境、遣送出境、驅逐出境；

（二）取消或者限制相關人員在中國境內工作、停留或者居留資格；

（三）查封、扣押、凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；

（四）禁止或者限制中國境內的組織、個人向其提供數據、個人信息，與其進行有關交易、合作等活動；

（五）禁止或者限制其從事與中國有關的進出口活動；

（六）禁止或者限制其在中國境內投資；

（七）禁止或者限制其產品、交通運輸工具等入境；

（八）罰款；

（九）其他必要措施。