中國出手反制美301調查　商務部制裁韓華海洋5家美國相關子公司

據中國商務部消息，為反制美國對中國採取海事、物流和造船業301調查措施，經國家反外國制裁工作協調機制批准，將對韓華海洋株式會社5家美國相關子公司採取反制措施。該決定由商務部長王文濤簽署，自今日（2025年10月14日）起施行。



決定指出，美國對中國海事、物流和造船業開展301調查並採取措施，嚴重違反國際法和國際關系基本準則，嚴重損害中國企業合法權益。韓華海洋株式會社在美相關子公司協助、支持美國政府相關調查活動，危害中國主權、安全、發展利益。

韓華海洋工程（山東）有限公司（視覺中國）

依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第九條、第十條、第十五條，《實施〈中華人民共和國反外國制裁法〉的規定》第三條、第五條、第八條、第十條規定，經國家反外國制裁工作協調機制批准，中方決定將韓華海洋株式會社5家美國相關子公司Hanwha Shipping LLC、Hanwha Philly Shipyard Inc.、Hanwha Ocean USA International LLC、Hanwha Shipping Holdings LLC和HS USA Holdings Corp. 列入反制清單，並採取以下反制措施：禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

4月17日，美國貿易代表辦公室宣布了對中國海事、物流和造船領域301調查最終措施，將於10月14日起對相關中國船舶征收港口費。對此，商務部發言人表示，美方的做法嚴重違反世貿組織規則，違背《中美海運協定》平等互惠原則，是典型的單邊主義行為。中方已多次表示強烈不滿、堅決反對。