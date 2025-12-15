外交部對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制　包括禁入港澳

中國外交部12月15日宣布關於對岩崎茂採取反制措施的決定，並自2025年12月15日起施行。



外交部公告稱，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對岩崎茂採取以下反制措施：

一、凍結其在我國境內的動產、不動產和其它各類財產；

二、禁止我國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

三、對其不予簽發籤證、不准入境（包括香港、澳門）。

朝日新聞報道，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任台灣行政院政務顧問。（維基百科）

據日本媒體此前報道，台灣行政院已聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任政務顧問，任期為一年。台灣行政院亦於今年3月21日證實此事，並表示相關任期以顧問收到的聘書為準。

岩崎茂曾長年在自衛隊服役，歷任航空幕僚長與統合幕僚長，2012年1月至2014年10月擔任統合幕僚長，是日本自衛隊的最高指揮官。退役後，他曾任防衛大臣政策參與，並於2023年獲頒瑞寶大綬章，在日本軍界、政界與經濟界擁有廣泛人脈與影響力。

《朝日新聞》指出，岩崎茂的任命被視為台灣希望強化與日本在安全保障領域合作的表現，但這項任命可能會引發北京方面的不滿