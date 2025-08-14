制裁歐盟兩銀行、重罰加拿大反傾銷　官媒：損害中國利益必反制

具有《新華社》背景的微信公眾號「牛彈琴」今（14）日發表題為「中國釋放了一個強烈信號」文章，內文指出近期中國接連推出多項反制行動，向世界明確傳遞訊息，即「中國人講道理講規則講誠信，但損害中國利益，拿中國利益當投名狀，中國堅決不答應、不接受，更不會沒有反制」。



文章提到，商務部8月13日宣布，將兩家歐盟銀行列入反制清單，禁止中國境內組織和個人與其進行交易、合作等活動。商務部明確表示，此舉是「為反制歐盟制裁兩家中國金融機構」。據外媒報道，被反制的兩家銀行均位於立陶宛。

文章介紹，商務部8月12日作出兩項反傾銷初裁決定，其一為加拿大油菜籽案，調查發現加拿大農業尤其是油菜籽行業存在大量政府補貼和優惠政策，導致產能過剩，對中國市場構成衝擊，並裁定加拿大對華油菜籽出口存在75.8%的傾銷幅度。文章指出，中國是加拿大油菜籽最大出口市場，2021年至2023年間進口數量大增，致使中國國內油菜籽價格下跌、產業連年虧損，「反傾銷稅沒商量」。

另一項為卤化丁基橡膠案，涉及印度、加拿大與日本。由於印度出口量極小，中方依法律規定終止對印調查；加拿大與日本產品則被裁定存在傾銷，加拿大傾銷幅度為26.2%至40.5%。

中國外長王毅7月11日在吉隆坡應約會見加拿大外長阿南德（Anita Anand）（中國外交部）

此外，文章援引商務部貿易救濟司負責人的表態稱，中方一貫審慎、克制使用貿易救濟措施，將依法開展調查，保障各方權利，並「根據調查結果客觀公正作出最終裁決，採取必要措施堅決維護國內產業的合法權益」。

「牛彈琴」在文章中回顧，加拿大近期多項舉措引發中方不滿，包括8月1日起對自美國以外國家進口的含中國鋼鐵成分產品加徵25%額外稅、6月27日以「國家安全」為由命令海康威視停止在加營運。商務部曾批評這些做法「違反世貿組織規則，擾亂國際秩序，是典型的單邊主義、保護主義行徑」。

文章直言，加拿大在中美博弈中「以幫凶的姿態選邊站隊，犯下歷史性錯誤」，既高估美國人的誠信，也低估中國政府的決心。並批評加拿大雖口頭支持自由貿易與綠色轉型，但當競爭不過中國製造時卻「開始耍無賴」。

文末，文章警告，不論是加拿大、歐盟還是日本，「損害中國利益，拿中國利益當投名狀，中國必然會反制」，並強調「中國是講道理的、中國是講規則的、中國是講誠信的，但中國可不是隨意可欺負的」。文章最後對加拿大諷刺道，以前總是為美國兩肋插刀，現在卻被美國插上兩刀，讓全世界既同情又發笑。「惡人自有惡人磨！」