婦女節卻稱「38，閉嘴巴」？女性運動服品牌營銷「炒車」後道歉

昨日（8日）是三八婦女節，惟女性運動服品牌「MAIA ACTIVE」的營銷卻「炒車」。事緣在一則微信推文中，文章竟以「這個38，閉嘴巴」為題。昨日下午，MAIA ACTIVE在官方微信號發布致歉信。



據內媒《中新經緯》報道，涉事文章的內文頁中，寫有「過度女性主義 閉嘴巴」、「性別分子 閉嘴巴」等多個小標題，含有「過度女性主義可不是個好主意」、 「沒事搞對立，真是沒紀律」等內容的配圖。MAIA ACTIVE表示，該推文昨日上午已刪除下線，並稱在推文的製作中，公司缺乏更全面的思考，在表達和行文的語氣中有失考量。

公司發聲明道歉。（MAIA ACTIVE）

不過許多網民對MAIA ACTIVE的致歉並不買賬，「犯錯以後道歉並不能讓錯誤消失」、「踏實做產品才是王道，想紅是有底線的」。

據天眼查App顯示，MAIA ACTIVE關聯公司為瑪伊婭服飾（上海）有限公司，其2016年4月成立，法定代表人為歐逸柔，註冊資本約1847.21萬人民幣，經營範圍包括服裝服飾批發；服裝服飾零售；鞋帽批發；戶外用品銷售等。股東信息顯示，公司由瑪婭（香港）有限公司、莉婭全球香港有限公司、嘉興健騰沛盛股權投資基金合夥企業（有限合夥）等共同持股。