lululemon涉「以次充好」　被北京西城市監部門罰款8.1萬元

加拿大運動品牌lululemon因涉嫌「以次充好」，被北京市西城區市監部門罰款逾8.1萬元（人民幣，下同），並沒收違法所得逾2.3萬元。



據《中國新聞網》報道，lululemon關聯公司露露樂蒙貿易(上海)有限公司因違反產品質量法第五十條中，「在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品」的規定，被判處罰款並沒收違法所得。

北京市西城區市場監管局的行政處罰決定書顯示，2021年10月1日起，露露樂蒙貿易將59件涉事產品用於其在北京所屬的9間店舖銷售，標價為每件1380元。截止同年11月3日，共售出51件，銷售額共計67205.34元（包括部分產品以折扣價出售），露露樂蒙貿易獲利23431.05元，貨值金額共81420元。

lululemon就事件發文致歉。（微博）

最終，露露樂蒙貿易被罰款81420元，沒收違法所得23431.05元，並沒收非法財物。

對於今次判罰，lululemon在微博發文致歉指，「對於Navigation男士羽絨馬甲充絨量與國家標準不符的情況，深感歉意。」並稱公司已於第一時間下架了相關批次產品，還在內部展開了詳細核查，並積極進行了整改。